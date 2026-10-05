Las escuelas públicas de EEUU vetaron 12.000 libros en el último curso, un récord

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Nueva York, 5 oct (EFE).- Las escuelas públicas a lo largo de Estados Unidos vetaron casi 12.000 libros en el curso escolar 2025-2026, un récord, la mayoría novelas de ficción, y con el escritor Stephen King como el más afectado, según divulgó este lunes PEN America.

La organización defensora de la libertad de expresión y de prensa publicó su quinto índice anual de vetos a libros en escuelas, y constató que estos prácticamente se duplicaron respecto al curso escolar previo, desde los 6.870 hasta los 11.982, detalla el informe.

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La mayoría de los títulos prohibidos, el 58 %, entraban en la categoría de literatura joven ("young adult"), lo que "despoja a los jóvenes lectores de los libros que les ayudan a enamorarse de leer", denuncia la entidad. En cuanto a género, el 87 % fueron de ficción.

El análisis de los últimos cinco años deja claro que los vetos se han dirigido "abrumadoramente a libros sobre raza y racismo, gente o personajes LGTBQ+, gente o personajes de color, y sexo", señala.

PEN America identifica dos fuerzas detrás del "movimiento" de veto en los últimos años: la legislación estatal y los grupos organizados, reforzados por figuras políticas que ejercen presión, pero reconoce que la inteligencia artificial (IA) está "acelerando" la tendencia.

Los estados donde se concentran los vetos son Texas y Florida, que se han convertido en "modelos de censura educativa", y que además tienen el registro más completo de las prohibiciones porque se lo reclaman los grupos en defensa de la "libertad para leer".

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Respecto al uso de IA, la organización dice que los agentes "recomiendan repetidamente quitar libros no porque sean obscenos bajo el estándar vigente, sino porque otros distritos los han vetado", lo que "agravará el efecto bola de nieve" de las prohibiciones.

Hay varios autores recurrentes porque sus catálogos se convierten en una "diana" tras el veto a un solo título, encabezados por Stephen King, Ellen Hopkins y Sarah J. Maas, agrega.

Los libros más vetados por distrito escolar son 'Sold' de Patricia McCormick; 'Speak' de Laurie Halse Anderson; 'The handmaid's tale', de Margaret Atwood, y varios de Ellen Hopkins, como 'Crank' e 'Identical'. EFE