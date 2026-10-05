La bioeconomía amazónica, protagonista en la apertura de un foro del BID en Ecuador

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Quito, 5 oct (EFE).- Proyectos de bioeconomía amazónica basados en productos como el macambo, la vainilla o la guayusa protagonizaron este lunes en Quito la jornada inaugural del GET Forum, un foro internacional de emprendimiento e inversión coorganizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Villa de Innovación se celebró en la Universidad de las Américas (UDLA), en la capital ecuatoriana, Quito, con distintos emprendimientos y organizaciones, entre ellos varios proyectos apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), vinculados a la bioeconomía amazónica y al aprovechamiento sostenible de productos como el macambo y la vainilla.

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Uno de ellos es Canopy Bridge, una organización dedicada a conectar comunidades amazónicas con nuevos mercados a través de la alimentación. "Nuestro producto bandera es el macambo, pariente del cacao, que tiene semillas ricas en proteína y grasas saludables", destacó a EFE Jacob Olander, al frente de la entidad.

"Trabajamos con el BID en una colaboración público-privada para desarrollar nuevos mercados", continuó.

También destacó Rodrigue Gehot, al frente del 'hub' (centro) de bioeconomía de la Fundación Pachamama, una iniciativa que busca vincular los distintos bioemprendimientos que trabajan con productos procedentes de la Amazonía.

A lo largo de la jornada se combinaron charlas, paneles y espacios de conexión entre emprendedores, expertos y inversores. Entre las sesiones del escenario principal destacó la conferencia de Jeff Hoffman, presidente de la Global Entrepreneurship Network (GEN), sobre los aprendizajes previos a emprender.

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También hubo espacios específicos para conectar 'startups' con mentores e inversionistas, así como una charla sobre innovación desde la Amazonía a cargo de Esthela Noteno, centrada en el papel de las mujeres, el territorio y la bioeconomía.

La mujer, de origen indígena kichwa de la provincia amazónica de Sucumbíos, explicó a EFE que con la pandemia empezó a trabajar en temas de economía indígena e impulsó Andi Guayusa, una asociación que produce bebidas a parte de dicha planta que nació para buscar recursos económicos con el impacto del covid.

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"Queremos que el mundo nos escuche, generar alianzas para poder hacer conservación desde el territorio", señaló.

Noteno indicó que el proyecto busca recuperar y poner en valor los conocimientos asociados a las chakras de sus abuelos y dar a conocer fuera de la Amazonía productos propios de los pueblos y nacionalidades indígenas.

El GET Forum, que se desarrollará hasta el próximo 7 de octubre en Quito, está coorganizado por el Grupo BID en colaboración con la Global Entrepreneurship Network (GEN), la Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador (AEI) y el Gobierno de Ecuador.

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Contará con 100 ponentes y unos 800 participantes, y como evento de alto nivel orientado a los negocios, apunta a crear un espacio donde el talento, el capital y el conocimiento puedan converger para impulsar soluciones innovadoras con impacto escalable en América Latina.

af/fgg/seo

(foto)(video)