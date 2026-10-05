Milei viajará a España el 19 de octubre para apoyar a la derecha en la campaña electoral

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El presidente argentino, Javier Milei, viajará el próximo 19 de octubre a España, el séptimo viaje a nuestro país desde que asumió la Presidencia, en esta ocasión para apoyar a los partidos de derecha en la campaña de las elecciones anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.

La convocatoria de elecciones anticipadas en España fue uno de los temas tratados este lunes en la renión de Gabinete mantenida en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, junto con el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Brasil.

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Fuentes gubernamentales citadas por diferentes medios de la prensa argentina han explicado que Milei ha decidido viajar a Madrid para "una serie de actividades" que no se han concretado, pero se espera que aproveche para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez y respalde a sus socios ideológicos en territorio español.

Apoyará así probablemente a su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal, con quien comparte mayor afinidad ideológica, aunque también podría respaldar al Partido Popular.

Milei pretende además reforzar su influencia a nivel global para incidir en los procesos electorales. "En los últimos 10 meses han habido siete elecciones en la región (...). Todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron esas elecciones", destacaba este domingo el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno.

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