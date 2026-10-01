Von der Leyen pide a Kosovo estabilidad institucional para avanzar hacia la UE

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Zagreb/Skopie, 1 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, subrayó este jueves la necesidad de que Kosovo supere su parálisis institucional y avance con las reformas requeridas para integrarse en la Unión Europea (UE).

"Creo firmemente en un futuro europeo para Kosovo porque sé lo profundamente europeos que se sienten los kosovares, y esta es una base sólida sobre la que debemos construir", declaró Von der Leyen en una rueda de prensa en Pristina junto al primer ministro kosovar, Albin Kurti.

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"Nuestra tarea es convertir esta aspiración en un progreso concreto hacia la adhesión a la Unión Europea", añadió.

Kosovo, que solicitó formalmente su adhesión a la UE en 2022, tiene estatus de 'candidato potencial' a la adhesión, a diferencia de los demás países de los Balcanes Occidentales, que son candidatos.

La jefa del Ejecutivo comunitario valoró positivamente el trabajo de reformas hecho hasta ahora por la antigua provincia serbia en relación con el 'Plan de Crecimiento de la UE para los Balcanes Occidentales', por el que Kosovo podría recibir hasta unos 882 millones de euros.

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Precisó que el país está en camino de recibir 60 millones de euros como financiación previa a la implementación del citado plan.

No obstante, enfatizó especialmente en la "importancia crucial de la estabilidad institucional" como "la base de todo lo demás: de las reformas, del crecimiento y del progreso en nuestro camino europeo".

Con ello se refirió al estancamiento político que sufre el país balcánico en los últimos años y el riesgo de que se prolongue si los partidos no llegan a un acuerdo sobre la elección del nuevo jefe del Estado antes del 6 de octubre.

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Esa es la fecha límite fijada por el Tribunal Constitucional para el nombramiento de un nuevo presidente por el Parlamento.

La ley vigente dispone la disolución automática del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones si hasta esa fecha no se logra consensuar un candidato, algo que por ahora no se vislumbra.

Debido a la falta de acuerdos políticos, el país ya celebró comicios anticipados en diciembre y junio pasados.

Por su parte, Kurti consideró que su país "cumple todos los requisitos previos para iniciar las negociaciones de adhesión" y debería obtener lo antes posible el estatus de candidato.

"No pedimos privilegios. Gracias a nuestros éxitos políticos y a nuestro desarrollo económico, Kosovo merece el estatus de candidato a la UE. Confiamos plenamente en la presidenta Von der Leyen para lograr este estatus, y cuanto antes, mejor. El tiempo es un factor clave para alcanzar este objetivo que nos merecemos", insistió. EFE

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