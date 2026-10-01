Cae KillSec, el grupo de 'ransomware' liderado presuntamente por un adolescente de 16 años

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Una operación internacional ha incautado la página web y los servidores de KillSec, un grupo cibercriminal especializado en 'ransomware' con cerca de mil ataques en todo el mundo, que se cree que estaba liderado por un adolescente de 16 años.

KillSec es una banda especializada en ransomware, un 'malware' diseñado para encriptar equipos informáticos y robar la información que contienen, que usaban para extorsionar a empresas y organismos públicos.

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Inició sus operaciones en 2024, explotando vulnerabilidades de 'software' y puntos de acceso poco seguros en los sistemas informáticos de sus víctimas, para copiar datos internos, que mantenían a recaudo en una infraestructura bajo su control. También empleaban la inteligencia artificial para mantener su infraestructura e identificar posibles víctimas.

Este miércoles, una operación internacional, liderada por las autoridades alemanas y con la participación de Europol, Eurojust y Estados Unidos, ha incautado los dominios web desde los que KillSec operaba así como su infraestructura y los cinco servidores que empleaba, y ha protegido 110 terabytes de datos robados, como informan desde Europol en una nota de prensa.

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Esta operación se enmarca en la Operación KillSwitch, que investigaba cerca de mil ataques en todo el mundo, de los cuales se han constatado 500 como exitosos. Los ocho registros domiciliarios realizados en España, Grecia, Rumanía y el Reino Unido llevaron a la detención provisional de tres personas y a la incautación de pruebas y bienes.

En la operación se ha identificado a un adolescente de 16 años como el presunto administrador y operador principal del grupo, y a un desarrollador de 18 años, que era menor de edad cuando se cometieron algunos de los delitos.

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La operación fue coordinada por la Oficina Estatal de Policía Criminal de Hamburgo y la Fiscalía de Hamburgo. En la investigación participaron autoridades de Bélgica, Finlandia, Alemania, Grecia, los Países Bajos, Rumanía, España, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos, junto con Europol y Eurojust. La investigación también contó con el apoyo de las empresas privadas de ciberseguridad Bitdefender y Group-IB.