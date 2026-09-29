El codirector adjunto del FBI Andrew Bailey abandona el cargo para volver con su familia a Misuri

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El subdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos Andrew Bailey ha anunciado su dimisión, indicando que deja el cargo "para regresar" con su familia a Misuri y agradeciendo la "oportunidad" al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump; al fiscal general, Todd Blanche, y al director del FBI, Kash Patel, poco más de un año después de asumir el cargo.

"Con gran orgullo por lo que hemos conseguido, anuncio que dejo el cargo para regresar con mi familia a Misuri", ha indicado Bailey en un mensaje en redes en el que reivindica "resultados históricos" en cuanto a "hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro".

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Nombrado en agosto de 2025 para compartir el cargo de subdirector con Dan Bongino entonces y con Christopher Raia desde enero de 2026, Bailey, antes fiscal general de Misuri, ha querido agradecer a Trump, Blanche y Patel "la oportunidad de servir en el FBI".

"Confío en que el director Patel continuará reformando el FBI, combatiendo los delitos violentos, defendiendo la seguridad nacional, garantizando una sólida rendición de cuentas institucional y restaurando la confianza pública en esta institución de excelencia", ha subrayado.

El director del FBI, por su parte, le ha agradecido su "dedicada labor" en el cargo, asegurando que, aunque "deja el FBI para regresar con su familia a Misuri, perdurará su fantástica contribución al implementar reformas cruciales que condujeron a nuestro éxito histórico".

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También el fiscal general y jefe del Departamento de Justicia, Todd Blanche, ha querido poner en valor el "increíble servicio" de Bailey. "Seguiremos construyendo sobre el impulso histórico que hemos logrado juntos para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", ha apostillado.