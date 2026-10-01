Vestidos "inesperados" de Valentino dialogan en Lisboa con la obra de Joana Vasconcelos

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Lisboa, 1 oct (EFE).- Cerca de medio centenar de vestidos de Valentino Garavani (1932-2026) se exponen desde el viernes en el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología (MAAT) de Lisboa, en una muestra diseñada en diálogo con la obra de la artista portuguesa Joana Vasconcelos, que ha elegido prendas "inesperadas" del diseñador italiano, algunas de ellas con décadas de historia.

Vasconcelos los definió así en declaraciones a EFE este jueves por sus tonos, formas y estampados, ya que, además de incluir el famoso 'Rojo Valentino' y el negro, se verán atuendos tanto de alta costura como 'prêt-a-porter' de colores naranjas, rosas claros, grises, lilas y turquesas, entre otros.

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"Esta exposición tiene un recorrido particular. Empieza con mucho color, con un baile, y termina en el Jardín del Edén, más espiritual, más intimista", donde se podrán observar cerca de una decena de vestidos negros y con brillos, explicó la artista sobre la muestra, titulada 'Venus-Valentino Garavani bajo la mirada de Joana Vasconcelos'.

Agregó que, además del diálogo entre su obra y la del diseñador, en la exposición existe otro diálogo "entre lo doméstico, el lujo, lo cotidiano, el momento público de la presentación de la mujer en la sociedad".

Por ejemplo, entre las prendas elegidas está el vestido de novia de color gris que vistió Claudia Schiffer en París en el desfile de alta costura de la temporada primavera-verano de 1995.

Las prendas comparten espacio con obras de Vasconcelos de tamaños medios y grandes , incluidas 'Valkyrie Venus, 2025' - de más de 18 metros de largo y que replica las técnicas textiles de Valentino-, 'Sacro Cuore, 2025', 'Strangers in the Night, 2000' y 'Marilyn (AP), 2001', posicionadas en las diferentes salas del museo de acuerdo a cómo se contraponen a los vestidos del diseñador.

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"Cada vestido tiene una historia. No trabajé tanto la historia de la moda, sino que trabajé más los aspectos escultóricos de los vestidos", explicó durante la visita a la prensa.

Esta exposición, que se extenderá desde este viernes hasta el próximo 22 de febrero en el marco del 10 aniversario del MAAT, es una versión adaptada de un proyecto original desarrollado por PM23/Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, en colaboración con Valentino S.p.A. y presentado en Roma en enero de 2026.

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"La tuve que adaptar al espacio del MAAT, que es mucho más grande, muy diferente del espacio más palaciego que hay en Roma, y aquí tuve que hacer todo un dibujo de espacio más redondo, para darle más intimidad y para traer un poco la idea de palacio y de la casa, de lo doméstico, para crear este momento más intimista entre los vestidos y la obra", planteó Vasconelos.

Joana Vasconcelos, nacida en 1971, es una de las artistas visuales más importantes de Portugal en la actualidad, conocida por sus esculturas monumentales, habiendo expuesto sus obras en lugares como la Bienal de Venecia, el Palacio de Versalles, el Guggenheim Bilbao o el Palacio de Liria, en Madrid. EFE

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