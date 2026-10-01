Fernando Alonso, tras renovar con Aston Martin para 2027: "Aún siento ese fuego dentro"

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El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que ha tomado la decisión de renovar su contrato con la escudería británica para la temporada 2027 porque se mantiene "competitivo" y aún siente "ese fuego dentro" cuando está en el circuito, admitiendo que tras el difícil arranque del campeonato necesitó una profunda reflexión personal para concluir que no estaba preparado para retirarse y ver las carreras desde casa.

"Aún me siento competitivo y siento ese fuego dentro cuando estoy en un fin de semana de carreras; me siento más feliz. Si estoy sentado en el sofá, ver la Fórmula 1 sería muy difícil para mí en este momento porque siento la necesidad de estar al volante. Ese momento aún no ha llegado", explicó Alonso en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Baréin, que se disputa esta vez en el circuito de Sepang (Malasia) por el conflicto en Oriente Medio.

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El bicampeón del mundo, que cumplirá su vigesimocuarta temporada en el 'Gran Circo' formando pareja de nuevo con el canadiense Lance Stroll, recordó las sensaciones que experimentó durante su parón fuera de la categoría entre 2019 y 2020 para justificar su decisión de alargar su carrera activa a los 45 años. "Me tomé mi tiempo porque realmente tenía que analizar todos los escenarios y posibilidades para el próximo año", valoró.

"Cuando me tomé mi año sabático en la F1, veía las carreras en casa y no me sentía cómodo allí. Sentía que no era más feliz en el sofá que en el circuito. Veía una cámara a bordo y me decía: 'Esto ha sido demasiado pronto'. Pensé: '¿Y si el año que viene veo las carreras desde casa?'. Y siempre que pensaba eso, me decía: 'De ninguna manera'. Aún siento que debo pilotar al menos un año más", confesó.

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Respecto al rendimiento de Aston Martin de cara al próximo curso tras un 2026 complicado, el ovetense prefirió mantener la cautela y no generar falsas expectativas ante el trabajo invernal. "Nunca se sabe. Creo que todos los equipos son muy optimistas en octubre y noviembre, y luego en marzo te encuentras con la realidad. No se trata de prometer ni de esperar cosas diferentes, sino de asegurarnos de que todos den su cien por cien, de que todos estemos motivados y vayamos en la misma dirección", manifestó.

"Este año hemos visto cosas alentadoras, pero aún nos queda un largo invierno por delante si queremos hacer las cosas de manera perfecta. No quiero prometer nada ni tampoco quiero escuchar promesas; solo quiero ver disciplina en nuestra forma de trabajar, especialmente en la unidad de potencia, que es donde está la mayor esperanza para el próximo año", subrayó en este sentido.

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Finalmente, el asturiano reveló que el proceso para cerrar su renovación fue rápido y directo con el propietario del equipo, descartando por ahora asumir un rol directivo dentro de la estructura. "No hablamos sobre la posibilidad de asumir otro papel. En el pasado sí lo discutimos, pero este año se trataba simplemente de correr o no, y una vez que tomé la decisión, el equipo me apoyó en todo momento. Sinceramente, fue una conversación de cinco minutos con Lawrence Stroll y con el equipo porque todo estaba listo. El día que no me sienta bien ni rápido al volante será el día en que lo deje, pero sin pensar en números, ni en mi edad, ni en récords ni estadísticas", concluyó.