Un exjefe del Shin Bet demandará a Netanyahu por sus afirmaciones sobre advertencias previas al 7-O

18/04/2024 FILED - 18 April 2024, Israel, Tel Aviv: Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu (L) meets ISA Director Ronen Bar at the Israel Securities Authority (ISA) headquarters. Photo: Koby Gideon/GPO/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL Koby Gideon/GPO/dpa

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Ronen Bar, antiguo jefe del Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior de Israel, ha anunciado que presentará una demanda por difamación contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que este afirmara que conocía la amenaza de un ataque en la víspera de los ataques del 7 de octubre de 2023 y que decidió no informarle de ello.

"El primer ministro lanzó una campaña de incitación desenfrenada contra el exjefe del Shin Bet, una campaña que carece de fundamento en la realidad", ha dicho Bar en un comunicado, en el que agrega que pedirá la publicación de testimonios y documentos relacionados con la información entregada a Netanyahu antes del 7 de octubre, según ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.

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Asimismo, ha señalado que solicitará que se publique el calendario de reuniones entre Netanyahu y representantes de las agencias de defensa y funcionarios extranjeros, al tiempo que ha recalcado que pedirá que miembros de la oficina del primer ministro y sus asesores sean citados a declarar argumentando que colaboran con él en una "campaña manipuladora".

Bar ha manifestado que Netanyahu, al que acusa de no reconocer desde hace casi tres años su responsabilidad en lo sucedido y de evitar la formación de una comisión estatal de investigación, ha empezado a publicar parte de documentos "de forma manipuladora y alejada de su contexto real" para "intentar desviar el fuego de su persona".

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En este sentido, ha defendido que durante su mandato al frente del Shin Bet advirtió a Netanyahu de "un desastre inminente", algo que habría sido ignorado por el primer ministro. Además, ha argüido que hasta ahora "consideraba adecuado esperar a la creación de la comisión que merecen la población y la familia de luto", si bien "la cascada de mentiras no puede continuar".

"Mentiras, tergiversación de los hechos, manipulación de protocolos y difusión de información engañosa al público: esto es lo que está haciendo el primer ministro a medida que empieza a quedar claro el alcance de las advertencias que recibió antes de la masacre del 7 de octubre", ha zanjado Bar, quien ha solicitado a Netanyahu que publique todos los documentos para que la población pueda conocer "toda la verdad, sin manipulación".

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El comunicado ha sido publicado horas después de que Netanyahu negara unas informaciones del diario 'The Wall Street Journal' que apuntaban a que el entonces jefe de los servicios de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, le advirtió de un ataque inminente desde la Franja de Gaza antes del 7-O, agregando que Bar "era consciente de un peligro real en la noche previa al 7 de octubre" y "no avisó".

El propio Netanyahu había negado previamente que el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nayhan, le había avisado también del peligro. Además, un exministro de la Autoridad palestina ha asegurado que él mismo trasladó a Israel un aviso sobre planes de Hamás para causar "un terremoto".

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En este contexto, el exministro de Defensa de Israel Yoav Gallant remarcó el domingo que Israel recibió un mensaje por parte de Hamás en el que su líder en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, advirtió sobre su intención de "sacudir las prisiones" antes de los ataques, antes de añadir que el aparato de seguridad consideró que el mensaje guardaba relación con un posible intercambio de prisioneros con Elizabeth Tsurkov, secuestrada meses antes en Irak por una milicia chií.

Por otra parte, Netanyahu y EAU confirmaron durante la jornada del lunes que el primer ministro israelí realizó el domingo una visita al país para reunirse con el presidente emiratí, si bien la oficina del jefe del Gobierno de Israel ha negado que el movito del viaje tuviera que ver con el supuesto aviso emiratí antes de los ataques del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados.

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