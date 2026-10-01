Polonia amplía los controles en su frontera con Alemania y Lituania hasta marzo de 2027

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El Gobierno de Polonia ha anunciado este jueves que ha decido extender de nuevo hasta que finalice el próximo mes de marzo de 2027 los controles fronterizos con Alemania y Lituania, unas medidas que estaba previsto en un inicio que expiraran este 1 de octubre.

El Ministerio del Interior polaco ha indicado que la medida busca "hacer frente a la migración ilegal y reforzar la seguridad de Polonia". "Los controles fronterizos con estos dos países han estado vigentes desde el 7 de julio de 2025 en respuesta a la presión migratoria ejercida desde Bielorrusia", ha apuntado.

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Desde que se han puesto en marcha estos controles, funcionarios y soldados polacos han registrado unos 2,3 millones de vehículos y a unas 4,5 millones de personas, según los datos del Gobierno.

Así, ha matizado que desde que se introdujeron estas medidas en la frontera con Lituania, unas 1.300 personas han visto imposibilitada la entrada en Polonia, mientras que unas 130 han sido detenidas por contribuir a la migración ilegal y al cruce en la frontera, tal y como recoge el Ministerio en un comunicado.

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"En total, alrededor de 118.000 personas se han visto involucradas en estos controles, entre ellas 41.000 agentes de la Guardia Fronteriza, unos 6.000 agentes de Policía y 69.000 soldados", ha explicado.

En la frontera con Alemania se ha impedido la entrada de 1.200 personas, unas operaciones en las que han participado 221.000 personas: 88.000 agentes de la Guardia Fronteriza, 57.000 policías y 64.000 militares".