Oesía celebra el 25 aniversario de su Simulador de Artillería de Campaña en el Ejército de Tierra

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Oesía ha celebrado el 25 aniversario de su Simulador de Artillería de Campaña (Simaca) en el Ejército de Tierra, según ha indicado en un comunicado este jueves.

Ubicado en la Academia de Artillería de Segovia, se trata de una de las principales capacidades de simulación del Ejército de Tierra y una "referencia internacional" en el adiestramiento de unidades de Artillería de Campaña.

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Fue puesto en servicio en 2001 para reforzar la formación de los alumnos y el adiestramiento de las unidades.

ESCENARIOS MÁS AVANZADOS DE ENTRENAMIENTO

Desde entonces, Tecnobit-Grupo Oesía ha desarrollado de forma continua esta capacidad, incorporando funcionalidades, tecnologías y escenarios más avanzados de entrenamiento para dar respuesta a las necesidades operativas de sus usuarios. Simaca permite recrear ejercicios en distintos ambientes operativos y niveles de complejidad, adaptados a los objetivos de cada unidad.

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Los artilleros pueden entrenar procedimientos, coordinación y toma de decisiones en un entorno seguro y controlado, repetir los ejercicios y analizar posteriormente su desarrollo para extraer aprendizajes y mejorar su preparación técnica y táctica.

Durante estos 25 años, el sistema ha ampliado progresivamente sus capacidades hasta consolidarse como un entorno "avanzado" de simulación de apoyos de fuego. Su arquitectura permite la integración con sistemas de mando y control y con otros simuladores, facilitando ejercicios más completos en los que los fuegos se coordinan con la maniobra y pueden incorporarse capacidades como morteros, apoyo aéreo o equipos JTAC.

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"Esta evolución refleja la experiencia de Oesía en el desarrollo e integración de soluciones avanzadas de simulación para Defensa", ha explicado la compañía, destacando que aporta tecnología propia para crear entornos de entrenamiento cada vez más realistas, interconectados y medibles, que permiten preparar a las unidades para escenarios operativos complejos y optimizar la disponibilidad de los medios reales.

En este sentido, la firma ha resaltado que el conocimiento y la experiencia acumulados con Simaca han contribuido además a "proyectar internacionalmente" sus capacidades en este ámbito, con programas como el Simulador de Apoyo de Fuego de Brasil (SIMAF) y el Centro de Simulación de Artillería de Emiratos Árabes Unidos (SIMTAR).

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Con motivo de este aniversario, Oesía participó en el acto institucional celebrado esta semana en la Academia de Artillería de Segovia, reafirmando una colaboración de largo recorrido con el Ejército de Tierra y su compromiso con el desarrollo de tecnologías que contribuyen a la preparación, seguridad y superioridad operativa de las Fuerzas Armadas.

PARTICIPACIÓN EN LA IX EDICIÓN DEL 'FORO 2E+I EJÉRCITO 35'

Por otra parte, la multinacional tecnológica dedicada a la ingeniería de uso dual ha reivindicado su participará en la IX edición del 'Foro 2E+I Ejército 35', que se ha celebrado este jueves y pasado miércoles en el Museo del Ejército y la Academia de Infantería de Toledo.

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Impulsado por el Ejército de Tierra y dirigido por el Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE), este evento ha reunido a representantes del ámbito militar, la industria y la universidad para abordar soluciones tecnológicas alineadas a las necesidades operativas del Ejército de Tierra.

Bajo el concepto 'Innovación posible y soberana para la ventaja en la misión', Oesía ha mostrado una selección de tecnologías desarrolladas para dar respuesta a algunos de los principales retos de la defensa terrestre. En su espacio expositivo, la compañía ha presentado soluciones en ámbitos estratégicos como las comunicaciones satelitales, navegación y control de plataformas no tripuladas y comunicaciones seguras.

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Entre las soluciones expuestas destacan 'Foldsat', sus sistemas de autopiloto y los desarrollos 'Cerberus' y 'Ermes'.