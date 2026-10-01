Qué se sabe del ataque en escuela de México que dejó subdirectora muerta y tres heridos

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Ciudad de México, 1 oct (EFE).– La subdirectora de una escuela murió y otras tres personas resultaron heridas tras un ataque perpetrado este jueves por dos exalumnos de 18 años de edad al interior de un plantel educativo ubicado en Torreón, en el norteño estado mexicano de Coahuila.

Medios locales afirmaron que los atacantes conocidos como 'Los cuates' hirieron de gravedad a un profesor de la institución y a otros alumnos que se encontraban en el recinto escolar.

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La agresión provocó la suspensión inmediata de las actividades escolares y una intensa movilización policial en la zona, al tiempo que las autoridades estatales y federales iniciaron las diligencias.

Estas son las claves para entender lo ocurrido en Coahuila:

Como consecuencia de la agresión, la subdirectora de la institución de 56 años perdió la vida en el lugar. Además, otras tres personas resultaron lesionadas y reciben atención médica en hospitales de la zona, según diferentes medios uno de los heridos se encuentra grave y un joven alumno de 13 años perdió una mano a causa de las heridas.

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El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la detención de dos jóvenes de 18 años, identificados como hermanos y exestudiantes del plantel. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad tras ser retenidos por trabajadores y estudiantes del centro educativo.

Las investigaciones preliminares de la fiscalía estatal descartaron la presencia de explosivos de alto calibre en el sitio, precisando que los detenidos emplearon armas blancas y objetos tipo petardos durante el ataque. Las autoridades se trasladaron al municipio para entrevistar a los sospechosos y determinar el móvil del crimen.

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Este incidente se suma a otros episodios recientes este año en planteles del país, como el ataque armado registrado en una preparatoria de Michoacán que dejó dos docentes fallecidos, así como el homicidio con arma blanca de un estudiante de 16 años en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur en la Ciudad de México, hechos que han encendido las alarmas sobre las condiciones de seguridad y los protocolos de protección en los recintos educativos de México.

El incidente generó varios pronunciamientos por parte de las autoridades educativas y del sector público a nivel nacional. La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó los actos de violencia cometidos en el plantel de Torreón, expresó su solidaridad y condolencias con la familia de la subdirectora fallecida y con la comunidad escolar, y anunció que enviará un equipo de acompañamiento psicopedagógico a la institución.

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El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México también se pronunció sobre el caso y anunció que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales de Coahuila para esclarecer los hechos. EFE

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