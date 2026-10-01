Perú adjudica a GL Events el Centro de Convenciones de Lima por 105 millones de dólares

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Lima, 1 oct (EFE).- El Gobierno de Perú adjudicó a la empresa francesa GL Events Venues el proyecto de operación y mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima (LCC) por 15 años, con una inversión estimada de 104,7 millones de dólares para potenciar la operación, mantenimiento, explotación comercial, programación y promoción de eventos del recinto.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, informó este jueves que esta adjudicación da paso a una nueva etapa para esta importante infraestructura empresarial.

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El Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, cuenta con 18 salas multifuncionales, capacidad para recibir cerca de 10.000 personas de manera simultánea y es el espacio donde Perú acoge cumbres o eventos internacionales.

"Esta adjudicación demuestra que las Asociaciones Público-Privadas no solo permiten incorporar inversión privada para desarrollar nueva infraestructura, sino también poner en valor y aprovechar mejor infraestructura que ya existe. Incorporamos la experiencia, capacidad de gestión y visión comercial del sector privado para llevarla a su máximo potencial”, señaló el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

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Proinversión apuntó que con la nueva gestión se busca incrementar su nivel de utilización y fortalecer su capacidad para albergar congresos, convenciones y grandes eventos nacionales e internacionales, contribuyendo a posicionar a Lima como un destino competitivo para el turismo de reuniones.

"Cuando una gran convención llega a Lima, el impacto va mucho más allá del recinto donde se realiza. Se movilizan hoteles, restaurantes, transporte, comercio y una amplia cadena de servicios. Por eso, poner en valor esta infraestructura también significa generar mayor actividad económica y oportunidades de empleo", explicó Del Carpio.

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El proceso convocado por Proinversión contó con tres postores que llegaron a la etapa final; Consorcio Centro de Convenciones – Exposistemas, Grupo Heroica S.A.S. y GL Events Venues, que obtuvo la adjudicación para asumir la operación y mantenimiento del recinto.

El representante de GL Events Venues destacó la confianza depositada en la empresa y expresó su compromiso con esta nueva etapa del Centro de Convenciones de Lima.

"Agradecemos a Proinversión y al Estado peruano por la confianza y por la oportunidad de asumir este importante desafío. Recibimos esta adjudicación con un enorme sentido de responsabilidad y con el compromiso de poner toda nuestra experiencia y capacidad al servicio del Centro de Convenciones de Lima", señaló. EFE

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