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El dinero físico que circula en Argentina se redujo 58 % en una década

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Buenos Aires, 1 oct (EFE).- La cantidad de dinero físico en circulación se redujo un 58 % en la última década en Argentina, donde algunas localidades se han convertido en "desiertos de efectivo" y miles de ciudadanos enfrentan enormes dificultades para acceder a billetes o realizar operaciones digitales, de acuerdo a un informe difundido este jueves.

Según la Plataforma Denaria -una asociación civil dedicada a la concientización sobre el valor estratégico del dinero en efectivo-, desde enero de 2017 el circulante de billetes realmente disponible en manos del público se contrajo un 58 % en Argentina.

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"Detrás de esa cifra hay millones de argentinos perdiendo, mes a mes, el acceso a la moneda de curso legal y la libertad que el efectivo representa", advirtió Denaria en su informe.

Según la organización, 1,2 millones de argentinos viven en localidades a más de 10 kilómetros o más de un cajero automático, una terminal de cobro o una sucursal bancaria.

Hay 1.010 localidades consideradas como "desiertos de efectivo", aquellas cuyos habitantes tienen que trasladarse 15 kilómetros o más para llegar a un punto de acceso a billetes.

"La distancia es la forma más cruda de la exclusión: no es que el cajero esté lejos, el propio dinero cuesta un viaje y el viaje cuesta plata", afirma el informe.

Otro fenómeno sobre el que alerta Denaria es la combinación de falta de dinero en efectivo y de acceso a internet.

Según el informe, hay 980 localidades de Argentina afectadas por esta doble exclusión financiera, lo que impacta a 562.690 habitantes.

"El resultado es una realidad alarmante: comunidades enteras quedan sin efectivo y sin conectividad plena, excluidas tanto del sistema financiero tradicional como de las alternativas digitales", afirmó Denaria.

La Plataforma Denaria nació en España en septiembre de 2021 y, tras extenderse a Portugal y Chile, anunció este jueves su desembarco en Argentina.EFE

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