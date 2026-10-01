La Casa Blanca excluye de nuevo a la CNN de la cobertura de un viaje de Trump

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Washington, 1 oct (EFE).- La Casa Blanca volvió a excluir este jueves a la CNN de la cobertura de un viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que un juez federal bloqueara el intento del Gobierno de restringir el acceso de los medios de comunicación.

La CNN había sido designada para acompañar a Trump en su viaje a Texas y Oklahoma, pero la Casa Blanca impidió a su equipo abordar el avión presidencial Air Force One, como ya hizo el pasado sábado durante otro viaje a Tennessee.

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Las grandes cadenas de televisión del país mantienen un sistema rotatorio por el que una de ellas se encarga cada día de seguir al presidente y distribuir las imágenes al resto de medios, por lo que el veto a la CNN afecta también a la distribución de esas imágenes.

Trump emprendió su ofensiva el pasado 18 de septiembre, cuando anunció que vetaba el acceso a las instalaciones de la Casa Blanca a los periodistas de las cadenas CNN y MS NOW y del periódico Politico, a los que acusa de distribuir "noticias falsas" en su contra.

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Los tres medios demandaron a la Administración por considerar que vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de prensa, y un juez federal ordenó el 24 de septiembre devolver las acreditaciones a estos medios, lo que se hizo efectivo al día siguiente. Sin embargo, el Gobierno sigue excluyendo al equipo de la CNN de los viajes del mandatario.

A raíz del veto a la cadena, las otras grandes cadenas del país, incluida Fox News, afín a Trump, anunciaron un boicot a la cobertura conjunta que hacen del mandatario, conocida como "pool".

Trump ha mantenido históricamente enfrentamientos con la prensa y ha proferido insultos contra periodistas.

Al iniciar su segundo mandato, vetó también a la agencia de noticias Associated Press (AP) de algunos eventos por su negativa a referirse como "golfo de América" al golfo de México. EFE