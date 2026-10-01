El ministro del Interior tilda de "show" las denuncias sobre obstáculos al regreso de María Corina Machado

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El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha tildado de "show" las denuncias sobre supuestos obstáculos para la vuelta al país sudamericano de la líder opositora María Corina Machado, que abandonó territorio venezolano hace cerca de un año para acudir a recoger el Premio Nobel de la Paz, y la ha instado a regresar si quiere hacerlo: "Que se venga".

"¿Qué es lo que le impide venirse? Que se venga. Que se venga. Que se venga. ¿Cuál es el problema, pues? Un show. Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga, como dicen los publicistas", ha dicho el titular de la cartera del Interior durante su programa de televisión 'Con el Mazo Dando'.

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"Venga a rendirle cuentas a su gente", ha instado, antes de recordar que "va a cumplir un año ya que se fue" y criticar el "escándalo de esta semana" con "cuentos que ellos se inventan", en referencia a Machado y sus seguidores, sobre los infructuosos intentos de regresar a Venezuela.

Así, ha criticado que la opositora venezolana "esté siempre echando la culpa a los demás de sus irresponsabilidades". "No va porque le cerraron el espacio aéreo, no, está detenida, no, no sé qué cosa", ha ironizado. "Hágalo. Ojalá. A ver cómo van las cosas aquí, ha zanjado el ministro.

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Las palabras de Cabello han llegado cerca de una semana después de que el equipo de la opositora asegurara que Machado habría intentado de forma infructuosa volver desde Panamá a Venezuela en tres ocasiones el 21 de septiembre, coincidiendo con el desplazamiento de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, a Estados Unidos para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas y reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, si bien no llegó a tiempo y el galardón fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa. Desde entonces, ha afirmado en varias ocasiones que su objetivo es regresar a territorio venezolano, algo sobre lo que Washington ha expresado su escepticismo.

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Estados Unidos y Venezuela han estrechado lazos desde la llegada al cargo de Rodríguez a raíz de la ofensiva lanzada en enero por las tropas estadounidenses contra el país sudamericano, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, algo materializado en diversos acuerdos, incluido uno sobre hidrocarburos.