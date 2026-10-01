Instagram Edits incorpora un asistente de IA que analiza métricas y recomienda ideas de vídeos para ampliar la audiencia

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La aplicación para editar vídeos de Instagram Edits ha integrado un nuevo asistente de edición impulsado por inteligencia artificial (IA) que ofrece sugerencias para mejorar la creación de vídeos de los usuarios, basándose en estadísticas de la red social para conectar más con la audiencia.

La red social propiedad de Meta pretende ayudar a los creadores de contenido a generar vídeos que, basados en su identidad, atraigan a más usuarios de la plataforma. En este sentido, aunque actualmente ya existen herramientas de IA capaces de "crear ganchos genéricos o calendarios de contenido", Instagram pretende ofrecer una opción que conozca la cuenta del creador en cuestión y ofrezca inspiración personalizada.

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Para ello, Instagram ha introducido un asistente de edición con IA en Edits, por el momento, disponible para los usuarios en Estados Unidos, que se basa en "un socio creativo" que conoce tanto al usuario como a su audiencia y comparte sugerencias de vídeo adaptadas.

Este asistente, analiza las métricas de Instagram de la cuenta del usuario, como los seguidores, las visualizaciones, la retención de sus vídeos, los me gusta o la cantidad de veces que se comparten sus publicaciones. Asimismo, combina estas métricas con los comentarios que reciben sus vídeos, las tendencias de la red social y los intereses de su audiencia.

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Como resultado, según ha explicado Instagram en un comunicado, el asistente puede detectar patrones de rendimiento a lo largo del tiempo y ofrecer esta información al propietario de la cuenta, con una visión más global que "es difícil de obtener solo con las métricas".

Así, el asistente no solo ofrece datos de rendimiento, sino que también utiliza esta información para generar ideas de contenido que, lejos de ser genéricas, contarán con una perspectiva basada en la identidad del usuario como creador.

Entre estas ideas, el asistente podrá recomendar conceptos de vídeos, ganchos, subtítulos y hasta guiones basados en la propia experiencia de los usuarios. También puede sugerir otros conceptos que han tenido éxito en la plataforma u ofrecer sugerencias de cambios en los vídeos para aumentar su rendimiento con "diferentes versiones de prueba".

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Como ha mostrado la red social, este asistente funcionará en un formato de 'chatbot' en la aplicación de Edits, de manera que los creadores podrán mantener una conversación para ir ajustando sus propuestas de publicaciones. Asimismo, podrán preguntar cuestiones como qué fue lo que más conectó con su audiencia este mes, por qué un vídeo captó la atención y otro no, qué es tendencia en la plataforma o ideas de qué crear a continuación.

Para desarrollar este nuevo asistente, Instagram ha detallado que han colaborado con un consejo de creadores que probaron las primeras versiones del asistente de edición y pudieron dar indicaciones sobre lo que resultaba útil o lo que había que mejorar.

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Como resultado, ha asegurado que el asistente refleja "algunas de las características más solicitadas por los creadores". Por ejemplo, ayudó a algunos a obtener más reproducciones de sus vídeos intercalando contenido más corto con vídeos más largos o variando su temática en base a cómo había reaccionado su comunidad.

"El asistente de edición se encarga de la investigación. Las decisiones creativas siguen siendo tuyas", ha concluido Instagram, al tiempo que ha aclarado que se trata de un asistente gratuito, aunque tiene un límite de sugerencias diarias.

Este asistente de edición se ha lanzado inicialmente para los usuarios de Estados Unidos, asimismo, Meta también ha adelantado que los usuarios avanzados podrán desbloquear más funciones con una suscripción a Meta One.