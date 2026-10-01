Iberdrola cierra la ampliación de su alianza con GIC en redes en Brasil para sumar 6.710 km de líneas

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Iberdrola, a través de su filial brasileña Neoenergia, ha completado la ampliación de su alianza estratégica con el fondo soberano de Singapur (GIC) en el negocio de redes de transporte eléctrico en Brasil mediante la incorporación de siete nuevos activos, lo que eleva la plataforma conjunta a 16 proyectos y 6.710 kilómetros de líneas con un valor aproximado de 25.500 millones de reales brasileños (unos 4.250 millones de euros).

Tras el cierre de esta transacción, Neoenergia incrementa su participación en la plataforma conjunta Neoenergia Transmissão del 50% al 51%, manteniendo así el control operacional de la compañía, mientras que GIC pasa a ostentar el 49% restante, ha informado Iberdrola en un comunicado.

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La cartera consolidada prevé generar unos ingresos anuales regulados estimados de alrededor de 1.900 millones de reales (320 millones de euros), situando a la firma entre las mayores compañías privadas de transporte eléctrico del país.

Los siete activos aportados por Neoenergia corresponden a infraestructuras clave en los estados de Río de Janeiro, Santa Catarina, Río Grande do Norte, Bahía, Minas Gerais, São Paulo y Mato Grosso do Sul.

Se trata de la tercera operación desarrollada en el marco del acuerdo estratégico cerrado entre ambas entidades desde el inicio de su alianza en 2023.

Esta transacción refuerza el plan de la eléctrica española enfocado en el negocio de redes de transporte y distribución, segmento al que prevé destinar cerca de 30.000 millones de euros de inversión hasta 2028, con el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil como principales mercados receptores.

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Asimismo, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán prevé elevar su base global de activos regulados (RAB) desde los 55.000 millones de euros actuales hasta superar los 90.000 millones de euros en el horizonte del año 2031.