Caputo destaca giro económico de Argentina bajo Milei y llama a europeos a invertir

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París, 1 oct (EFE).- El ministro argentino de Economía, Luis Caputo, instó este jueves a los empresarios europeos a invertir en Argentina tras destacar el "punto de inflexión" que para el país ha supuesto, dijo, la política de reformas llevada a cabo por el gobierno de Javier Milei, quien tuvo "el mejor desempeño de las últimas cuatro presidencias".

"Queremos que inviertan, queremos que generen empleo. Queremos que tengan éxito y queremos que ganen dinero, porque nosotros, en Argentina, estamos deseosos de dejar atrás nuestro pasado", aseguró Caputo en su discurso de apertura la 'Argentina Week' en París, un foro económico clave diseñado para acelerar las inversiones europeas en medio de un drástico programa de austeridad interna.

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El ministro subrayó que los argentinos están "sinceramente deseosos de liberar todo nuestro potencial y poder convertirnos, como lo fuimos hace un siglo, en uno de los líderes de la economía global".

Caputo defendió el desempeño económico de la administración del presidente Milei y señaló que, según los indicadores presentados por el Gobierno, Argentina ha registrado una mejora en variables fiscales, monetarias y externas frente a administraciones anteriores.

Además, destacó el avance del programa de concesiones y privatizaciones y anticipó cambios significativos en la infraestructura del país durante los próximos dos años, con una mayor participación del sector privado.

El ministro vinculó estas reformas con el objetivo de reducir el denominado 'costo argentino', mediante una menor carga tributaria, la eliminación de regulaciones, menores costos de financiamiento y mejoras en infraestructura.

El ministro de Economía argentino dijo que el Gobierno está preparado para hacer frente a eventuales episodios de presión sobre el mercado cambiario y destacó la disponibilidad de distintas fuentes de liquidez, entre ellas los acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos y posiciones en el mercado de futuros.

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Caputo, quien la víspera mantuvo un encuentro con su homólogo francés, Roland Lescure, sostuvo que el Gobierno analiza tanto los fundamentos económicos como los flujos del mercado y afirmó que cuenta con herramientas suficientes para responder ante posibles movimientos especulativos.

El ministro de Economía es uno de los integrantes de la numerosa comitiva oficial y empresarial del país sudamericano que desembarcó la víspera en Francia, con Javier Milei a la cabeza para participar en la 'Argentina Week', que abrió sus puertas este jueves en la sede de la OCDE en París, donde está previsto también que intervenga el mandatario para presentar las reformas macroeconómicas de su administración y promocionar ventajas fiscales especiales como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

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En ese escenario, Milei pronunciará el discurso principal ante inversores globales centrado en sectores estratégicos como la energía (Vaca Muerta), la minería de minerales críticos, el litio y la agroindustria.

Posteriormente, se trasladará al Palacio del Elíseo para mantener una reunión bilateral privada con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Fuentes del Elíseo indicaron que, además del fortalecimiento de los lazos comerciales, la cita abordará divergencias políticas respecto al multilateralismo y las relaciones con el bloque de la Unión Europea.

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La cumbre económica concluirá el viernes. Asimismo, el mandatario argentino recibirá mañana una distinción por parte del Paris Economic Forum antes de emprender su regreso. EFE