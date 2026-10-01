Almunia y Borrell afean junto a un centenar de académicos la pasividad de Bruselas con los controles de Italia por Ceuta

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Los excomisarios europeos Joaquín Almunia y Josep Borrell se han sumado a un centenar de firmas de académicos que este jueves denuncian la pasividad de la Comisión Europea frente a los controles interiores que algunos países de la UE imponen de manera sistemática en sus fronteras, con el caso de Italia imponiendo estos controles a los pasajeros españoles a raíz de la crisis de Ceuta como el caso más reciente.

"Presentamos una queja formal contra la Comisión Europea por no proteger nuestro derecho a la libre circulación", ha anunciado en redes sociales el promotor de la iniciativa, el profesor Alberto Alemanno, quien en su comunicado advierte de que son trabajadores, estudiantes, familias y pacientes quienes "pagan" las consecuencias de las restricciones a la libre circulación, "atrapados en una disputa entre dos gobiernos por las repercusiones de Ceuta".

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"Ese fracaso forma parte de un patrón más amplio: hay más gobiernos de la UE que han reintroducido controles fronterizos internos y los han mantenido --sin una justificación real-- que los que no lo han hecho; y la Comisión lo ha permitido", ha insistido Alemanno, en referencia a países como Alemania, Austria y Francia, que mantienen controles de forma sistemática desde 2015.

La queja ha sido remitida formalmente la comisario de Interior, Magnus Brunner, quien preguntado por ello este mismo jueves a su llegada a una reunión de ministros de los 27 en Luxemburgo, se ha defendido diciendo que las medidas tomadas por Roma y Madrid encajan dentro de los límites que establece el Código Schengen.

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"Todo el mundo sabe que tenemos reglas, hay un código que permite cierta suspensión de las reglas Schengen y ese es el caso", ha zanjado el comisario, quien hasta ahora ha evitado pronunciarse sobre las razones que evoca Italia para mantener el control fronterizo.

Italia anunció la víspera que prorrogará otros quince días los controles fronterizos que impone a los pasajeros españoles de manera sistemática desde que se produjo la entrada ilegal de cerca de 80.000 personas a la ciudad autónoma desde Marruecos, una medida que Roma defiende como una respuesta al riesgo de movimientos secundarios.

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El Gobierno de España, que considera la medida desproporcionada y mantiene que ninguno de los migrantes que llegó a Ceuta ha cruzado a territorio continental de la UE, reintrodujo controles recíprocos a los viajeros procedentes de Italia hasta el próximo 7 de octubre y, fuentes del Ministerio han confirmado a Europa Press que adoptará otra prórroga en respuesta a la última comunicada por Italia.

El Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembros restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, siempre que la medida sea proporcional, necesaria y limitada en el tiempo. Las prórrogas sucesivas pueden alcanzar, en determinados supuestos, un máximo de dos años.

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