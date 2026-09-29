Vox pide a Almeida convocar Junta de Seguridad para exigir responsabilidades a delegado de Gobierno ante "desgracias"

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La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a activar la Junta de Seguridad para que, si en la capital se produjera una "desgracia", el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, asuma responsabilidades, lo que Almeida ha tachado de "demagogia" al pretender que se le diga al delegado "que tiene que ejercer su responsabilidad".

"Tiene competencias para ello. Ayer se conoció la dimisión del delegado del Gobierno de Ceuta. ¿Por qué? Porque le ha llegado al final la responsabilidad de acuerdo con sus competencias. Ahí es donde se exigen esas responsabilidades", ha lanzado durante el Pleno de Cibeles.

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Así, ha afirmado que "lo que no se puede hacer es permitir" es que un delegado del Gobierno o que el Gobierno "hagan y se salgan siempre con la suya". "Desde Vox siempre le vamos a pedir que haga las cosas por el bien de los españoles y por el bien de los ciudadanos", ha subrayado.

Por su parte, Almeida ha pedido a Cabello que, ante la crisis de Ceuta "no frivolice" actuando como si esa "invasión" y "violencia callejera" fuese a ocurrir en Madrid.

"Aquí tenemos una grandísima Policía Municipal y unos grandísimos servicios de seguridad y emergencia que como han demostrado a lo largo de los últimos años están preparados para acoger cualquier contingencia, pero lo que no estamos preparados es para la demagogia de pretender que esta pregunta se justifica para que yo le diga al delegado del Gobierno que tiene que ejercer su responsabilidad", ha zanjado.

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