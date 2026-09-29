FIFA acusa a UEFA de llevar a cabo una "campaña de desinformación" sobre el plan de Infantino

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La FIFA ha presentado ante la justicia de los Estados Unidos un escrito para defender la propuesta de su presidente, Gianni Infantino, de que inversores privados financiasen sus principales torneos, como los Mundiales masculino y femenino, y acusa a la UEFA de llevar a cabo una "campaña de desinformación" para frustrarla.

En un escrito judicial presentado en nombre de la FIFA ante el Tribunal de Distrito del Sur de Florida, se afirma que habría sido un "incumplimiento del deber" si Infantino no hubiera estudiado la propuesta de 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), que finalmente se vio obligado a abandonar después de que el plan fuera rechazado por la UEFA, junto con otras dos confederaciones continentales como la CONCACAF y la de Asia.

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El escrito, al que ha tenido acceso la Press Association, se presentó ante este juzgado y en él, el ente rector del fútbol mundial se opone a una moción de la UEFA para que se revelen documentos relacionados con esta filial comercial.

La alegación rechaza cualquier insinuación de que Infantino pudiera obtener un beneficio personal de 'FFE', y añade que la propuesta habría necesitado la ratificación de las 211 federaciones nacionales miembros de la FIFA, así como del Consejo del organismo.

Además, desde la FIFA se acusa a la UEFA de presentar la solicitud "con fines de acoso, más que por una necesidad legítima de obtener pruebas". "Eso por sí solo constituye un motivo independiente para denegarla", advierte.

En este sentido, hay que recordar que el organismo que preside Aleksander Ceferin recalcó en su solicitud que a 'FFE' se le asignó una valoración "fraudulenta y fuera del mercado" de 20.000 millones de dólares. La FIFA afima que la UEFA ha confundido el valor patrimonial con el empresarial que, según el ente rector del fútbol mundial, era "más del doble" que el patrimonial.

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"La UEFA habría sabido todo esto si se hubiera molestado en verificar sus afirmaciones antes de criticar públicamente la propuesta o de presentar la demanda ante un tribunal federal", se indica en este escrito, en el que también se cuestionan los pasos dado por el organismo europeo para intentar que Gianni Infantino no se presente a la reelección.

La UEFA ha declarado que ha perdido la confianza en el mandatario a pesar del abandono de su propuesta y que pretende presentar un candidato alternativo creíble para enfrentarse a él en las elecciones presidenciales del próximo año. La FIFA critica el momento elegido, señalando que la fecha límite para la presentación de candidatos es el 18 de noviembre y avisa de que "este tribunal debería rechazar cualquier intento de influir en las elecciones presidenciales basándose en estos motivos".

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