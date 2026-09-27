Telma Ortiz, invitada de excepción en la gran noche de Joaquín Cortés junto a Isabel Díaz Ayuso y Mónica Cruz

Guardar

Telma Ortiz ha sido una de las invitadas a la velada organizada con motivo de la condecoración de su amigo Joaquín Cortés. La hermana de la Reina Letizia no ha querido perderse este momento tan especial para el bailaor, que ha recibido la Orden de la Estrella de Italia en un acto privado celebrado en la Embajada de Italia en Madrid. Para la ocasión, ha escogido un elegante vestido azul noche de lunares de Michael Kors.

Durante la celebración, Telma se ha mostrado algo tímida cuando ha comenzado a sonar la música de María Elena Infantino. Con una enorme sonrisa y los brazos cruzados, ha optado por mantenerse al margen de los bailes mientras conversaba con algunos de los asistentes. Incluso ha intentado entretenerse hablando con un niño que se encontraba en la fiesta, aunque el pequeño parecía estar mucho más pendiente de sus propios asuntos.

PUBLICIDAD

La hermana de la Reina ha compartido buena parte de la velada con el homenajeado y su mujer, Mónica Moreno. En un momento de la noche, Cortés incluso la ha cogido por la cintura para indicarle que iba a presentarle a algunas personas. El bailaor ha estado además arropado por numerosos amigos y rostros conocidos, entre ellos Mónica Cruz, Juan Peña y Sonia González, Gelete Nieto y su mujer, Beatriz Matallana, Cuqui y Yolanda Font e Isabel Díaz Ayuso.

Precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha protagonizado uno de los momentos más curiosos de la noche durante su saludo al artista. Ambos han dudado durante unos instantes entre darse dos besos o abrazarse y, finalmente, han optado por lo segundo. Ayuso ha cerrado los ojos mientras apoyaba la cabeza sobre el hombro de Cortés, en un gesto de cariño hacia el homenajeado.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia, el embajador de Italia en España, Giuseppe María Buccino Grimaldi, ha dedicado unas palabras a ensalzar la trayectoria y la figura del artista cordobés. Cortés también ha dejado patente el cariño que siente por Mónica Cruz, a quien, en otro momento de la velada, le ha pedido que no se marchara: "No te vayas, eh".