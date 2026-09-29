Más Madrid acusa al Ayuntamiento de usar "la varita mágica del urbanismo" para beneficiar al Real Madrid

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El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento José Luis Nieto ha acusado al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, de utilizar la "varita mágica del urbanismo" para "generar plusvalías" en terrenos de los "grandes clubes de fútbol", como los del Real Madrid en Valdebebas, que genera, según sus cálculos, "una plusvalía de 185,5 millones de euros".

"Un éxito económico, pero ¿éxito para quién?", ha planteado durante el Pleno de Cibeles, donde ha señalado que el Gobierno municipal confunde lo privado con el "interés general". "El interés general es que las plusvalías que genera Madrid reviertan en la propia ciudad de Madrid y no en la cuenta de resultados de los clubes deportivos", ha criticado.

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Por su parte, Carabante ha rechazado esas críticas y ha defendido que la modificación del planeamiento en la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas responde al "interés general" porque permitirá incorporar suelo de uso público, equipamientos y zonas verdes, además de generar actividad económica y empleo.

Igualmente, ha defendido que Madrid necesita tanto vivienda como actividad económica para que sus vecinos puedan trabajar y desarrollar su vida en la ciudad. "Vamos a seguir actuando en el interés general", ha concluido.