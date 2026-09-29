Detenido en Zambia un arzobispo católico crítico con el Gobierno

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Nairobi, 29 sep (EFE).- El arzobispo católico de Lusaka, Alick Banda, crítico con el Gobierno del presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, fue detenido y acusado de posesión de bienes presuntamente obtenidos de manera ilícita, informaron las autoridades.

Banda, arzobispo de la capital zambiana desde 2018, fue arrestado este lunes por la Comisión de Control de Estupefacientes (DEC, en inglés), organismo que también investiga el blanqueo de capitales y los delitos financieros, según recogen este martes medios locales.

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La DC acusó al prelado de poseer, entre el 22 de abril de 2021 y el 27 de diciembre de 2023, un automóvil Toyota Hilux de color azul que, "según sospechas fundadas, fue obtenido ilegalmente de la Autoridad Tributaria de Zambia (ZRA)".

"El vehículo en cuestión forma parte de una investigación más amplia que abarca aproximadamente 22 vehículos de la ZRA cuya enajenación se habría realizado de manera indebida", señaló la Comisión en un comunicado.

El Tribunal de Magistrados de Lusaka concedió este lunes la libertad bajo fianza a Banda, que se declaró no culpable del delito que se le imputa, y le ordenó la entrega de todos sus documentos de viaje a la espera del juicio, previsto para noviembre próximo.

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La Conferencia de Obispos Católicos de Zambia (ZCCB, en inglés) manifestó en un comunicado su "fraternal solidaridad" con el arzobispo y subrayó que "toda persona tiene derecho a la justicia, la dignidad y el debido proceso".

Banda apoyó al principal candidato opositor, Brian Mundubile, en las polémicas elecciones del pasado agosto, en las que el presidente Hichilema obtuvo un segundo mandato de cinco años. pese a ser cuestionadas por la oposición.

Varias figuras de la oposición han sido detenidas desde los comicios, incluido el propio Mundubile.

La Comisión Electoral de Zambia (ECZ, en inglés) declaró ganador el pasado 18 de agosto a Hichilema, quien obtuvo el 60,5 % de los votos, frente al 37,9 % de Mundubile.

Mundubile está detenido y acusado de traición junto con su compañero de candidatura en las elecciones, Makebi Zulu, y otras 16 personas.

El candidato opositor anunció sus planes de impugnar los resultados, pero se vio bloqueado por el cierre de los tribunales en la mañana del 24 de agosto, cuando vencía el plazo constitucional de siete días para hacerlo.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al cese de "arrestos arbitrarios" en Zambia tras los comicios, y la Unión Europea (UE) alertó sobre irregularidades en el escrutinio.

Zambia se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la UE por sus abundantes reservas de cobre, mineral clave para la transición energética. EFE