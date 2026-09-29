Roborock se adelanta al Prime Day de Amazon con descuentos de hasta el 50%

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El fabricante tecnológico Roborock se adelanta al Prime Day de Amazon con una campaña de descuentos de hasta el 53% en una selección de sus dispositivos de limpieza. Unas promociones que estarán disponibles desde el 29 de septiembre y hasta el próximo 7 de octubre, antes del inicio de las ofertas exclusivas para clientes Prime.

La campaña incluye robots aspiradores con estaciones multifunción y equipos destinados a la limpieza en seco y húmedo. Entre los productos seleccionados se encuentran los Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo 2 Pro Set, F25 GT Gen 2 y Saros 10R Set, con rebajas de entre el 36 y el 53% sobre sus precios habituales.

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En concreto, los modelos reúnen diferentes tecnologías desarrolladas por la compañía para automatizar las tareas de limpieza del hogar, desde sistemas de navegación y detección de obstáculos hasta soluciones de aspiración, fregado, lavado y secado automático de mopas. Las ofertas estarán disponibles tanto en Amazon como, en función del producto, en la web oficial de Roborock.

ROBOROCK SAROS 20 SET

El Roborock Saros 20 Set incorpora una potencia de succión HyperForce de 36.000 Pa y un diseño de 7,95 centímetros de altura, pensado para acceder a zonas situadas bajo muebles. Su sistema de fregado utiliza dos mopas giratorias a 200 rpm y la tecnología extensible FlexiArm, destinada a ampliar la cobertura en esquinas y bordes.

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Además, el equipo integra el chasis AdaptiLift 3.0, capaz de superar umbrales de hasta 8,8 centímetros, y el sistema de navegación StarSight 2.0, que detecta más de 300 tipos de objetos. Su base RockDock se ocupa del vaciado del depósito y del lavado y secado de las mopas, con agua a 100 °C y aire a 55 °C. El Saros 20 Set, con un precio habitual de 1.499 euros, estará disponible por 949 euros, un 37% menos, durante la promoción.

ROBOROCK QREVO S PRO

El Roborock Qrevo S Pro ofrece una potencia de succión HyperForce de 18.500 Pa e incorpora cepillos antienredos, especialmente útiles en hogares con mascotas. Para el fregado utiliza dos mopas giratorias que pueden elevarse automáticamente hasta 10 milímetros cuando el dispositivo detecta una alfombra.

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Por su parte, la estación multifunción lava las mopas con agua a 75 °C y las seca con aire a 45 °C, además de ofrecer una velocidad de carga un 30% superior. El modelo utiliza navegación PreciSense LiDAR y Reactive Tech para identificar y evitar obstáculos y es compatible con Matter. La versión negra del Qrevo S Pro pasa de 589,99 a 369,99 euros, un descuento del 37%.

ROBOROCK QREVO 2 PRO SET

El Roborock Qrevo 2 Pro Set combina una potencia de succión HyperForce de 25.000 Pa con un sistema de fregado capaz de adaptarse a distintos tipos de suelo. Uno de sus características más destacadas es que al llegar a una alfombra, el dispositivo puede elevar la fregona hasta 15 milímetros o desmontarla automáticamente en la estación base para evitar humedecer la superficie.

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A ello se suma el sistema Dual Anti-Enredos y los cepillos rotativos DuoDivide, destinados a reducir la acumulación de pelo, mientras que el sistema lateral retráctil permite acercar la limpieza a esquinas y bordes. La estación base añade funciones de mantenimiento y autolimpieza. El Qrevo 2 Pro Set en color blanco, cuyo precio habitual es de 699 euros, estará disponible por 449,99 euros, un 36% menos.

ROBOROCK F25 GT GEN 2

La Roborock F25 GT Gen 2 está orientada a la limpieza en seco y húmedo y combina una potencia de succión de 20.000 Pa con un rodillo que alcanza las 450 pasadas por minuto. Según los datos de la compañía, el sistema permite eliminar el 99,9% de las bacterias en una sola pasada. También incorpora la tecnología JawScrapers, diseñada para reducir los enredos de pelo durante la limpieza.

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Asimismo, su estructura de 12,5 centímetros y su capacidad de giro de 70 grados facilitan el acceso bajo muebles y junto a los bordes. Tras su uso, el rodillo dispone de un ciclo automático de limpieza y secado con aire caliente a 90 °C que puede completarse en cinco minutos, mientras que los sensores DirTect ajustan las necesidades de autolimpieza. La F25 GT Gen 2 pasa de 299 a 169 euros, un 43% menos, durante la campaña.

ROBOROCK SAROS 10R SET

Por último, el Roborock Saros 10R Set presenta un diseño de 7,98 centímetros de altura y utiliza el sistema de navegación StarSight 2.0, que combina tecnología ToF 3D y una cámara RGB con inteligencia artificial para elaborar mapas tridimensionales del entorno. El sistema puede reconocer hasta 108 tipos de obstáculos, incluidos elementos pequeños como cables o calcetines.

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El modelo también dispone de una potencia de succión HyperForce de 22.000 Pa, sistema antienredos dual y un chasis AdaptiLift ajustable para afrontar alfombras y umbrales de hasta cuatro centímetros. Asimismo, permite el control mediante voz y es compatible con Alexa, Siri y Google Home. El Saros 10R Set, con un precio habitual de 1.499,99 euros, podrá adquirirse por 699 euros, un 53% menos, durante la promoción.