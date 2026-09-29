PSOE y Sumar siguen negociando 'in extremis' y el Consejo de Ministros aún no arranca

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PSOE y Sumar siguen negociando el contenido del decreto con nuevas medidas de vivienda, lo que ha generado que aún no haya arrancado la celebración del Consejo de Ministros, inicialmente previsto para las 9.30 horas, que tiene que abordarlo, según exponen fuentes gubernamentales a Europa Press.

Las dos principales reclamaciones de Sumar para incluir en el decreto es la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de contratos, llegando plantear un borrador de decreto con estas medidas. Fuentes de este espacio insisten en que los dos socios prosiguen las conversaciones para intentar ultimar un acuerdo.

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Además, los partidos del socio minoritario del Ejecutivo amenazaron que estaban dispuestos a plantarse y no pariticipar en el Consejo si el decreto quedaba descafeinado.

Diversos dirigentes de Sumar, como la ministra Mónica García (Sanidad), han subrayado que no iban a avalar un decreto que se quedara a medias y admitían que el PSOE era reticentes sobre los dos puntos que demandan, en especial la prórroga automática de contratos.

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