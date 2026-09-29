Martes, 29 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 29 sep (EFE).-

Kiev.- El incremento de los ataques rusos a plena luz del día transforma la rutina de Kiev y obliga a sus habitantes a acostumbrarse a las explosiones y el riesgo de la caída de drones en cualquier parte de la ciudad.

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Tebnine (Líbano).- Apenas a un kilómetro de la zona que Israel mantiene ocupada en el sur de Líbano, un grupo de 30 niñas y mujeres jóvenes huérfanas ha regresado al centro que consideran su casa, un lugar bombardeado del que ya no se atreven a salir.

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Nueva York (EE.UU.).- La tecnológica OpenAI reúne en San Francisco a la comunidad de desarrolladores en una jornada de sesiones técnicas diseñada para probar sus últimas herramientas de inteligencia artificial e intercambiar propuestas directamente con los equipos de creación de la compañía.

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Madrid.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia este martes una visita de Estado a España de dos días en los que, junto a su esposa, será recibido en el Palacio Real por los reyes, que también ofrecerán una cena de gala en su honor, y se reunirá con Felipe VI y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

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Lamut (Malasia).- Malasia tiene previsto enviar a Birmania a unas 1.476 personas mediante la primera fase de un programa de repatriación voluntaria, que busca enviar al territorio birmano un total de 5.000 nacionales, incluidos miembros de la etnia rohinyá, no reconocida por Naipyidó y victima en 2017 de una campaña de limpieza étnica por parte del Ejército.

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Bangkok.- El número de fallecidos en las inundaciones de Tailandia, que han afectado a una treintena de provincias, alcanza ya los 19, a medida que las fuertes y persistentes lluvias amainan en el centro del país y el nivel del agua comienza este martes a bajar en algunas zonas de Bangkok.

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Liverpool (R.Unido).- El primer ministro británico, Andy Burnham, pronuncia el discurso central del congreso del Partido Laborista, el primero al que acude como jefe del partido y del Gobierno.

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Lisboa.- El ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, inauguran el VIII Seminario de Lisboa, dedicado al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y a sus impactos, desafíos y oportunidades sectoriales.

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Montevideo.- El uso de la inteligencia artificial como motor para impulsar el crecimiento en Latinoamérica es analizado en la undécima Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE, que se celebrará en Montevideo.

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Miami (EE.UU.).- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, ofrece una conferencia de prensa al inaugurar el ‘LAC Transport Forum’ en Miami, donde anunciará proyectos para atraer inversiones a Latinoamérica en el sector de transporte.

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Hong Kong.- La plataforma de 'moda rápida' Shein cayó hoy hasta un 14 % en Hong Kong tras publicar su primera cuenta de resultados tras su salida a bolsa, que arroja una caída de dos tercios del beneficio ajustado en el segundo trimestre a raíz del impacto de la guerra de Irán y los aranceles en EE. UU. y Europa.

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Ciudad de México.- Detenerse a descansar en una carretera dejó de ser una opción para muchos transportistas mexicanos, que recorren el país bajo la amenaza de asaltos, emboscadas y secuestros y denuncian la complicidad de autoridades corruptas, en un escenario donde perder la carga ha pasado a segundo plano frente al temor de no regresar a casa.

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Bruselas.- Ocho mujeres con cáncer de mama protagonizan el documental 'Sacar pecho', que tras estrenarse en 2025 viaja por primera vez fuera de España para proyectarse en el Parlamento Europeo y sensibilizar a las instituciones comunitarias sobre el viaje físico y emocional de estas pacientes.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, y ambos comparecen en una rueda de prensa.

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Praga.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, hace una visita de trabajo en Praga, donde se reúne, entre otros, con su homólogo checo, el populista Andrej Babis.

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Berlín.- El ministro de Defensa de Ucrania, Yevhen Khmara, visita Berlín.

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Montevideo.- El colectivo LGTBI exige al Estado uruguayo que reconozca públicamente y pida perdón por la persecución y violencia sufridas durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), una deuda que persiste pese a la reparación económica concedida a más de 200 personas trans.

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Manila.- Decenas de filipinos se manifestaron este martes en contra de la vicepresidenta del país, Sara Duterte, a quien se le está realizando un juicio político en el Senado por casos de corrupción, malversación de fondos públicos, traición a la confianza pública y amenazas graves contra el presidente de Filipinas.

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Hanói.- De acuerdo con el Índice Mundial de Desarrollo Turístico 2026, publicado recientemente por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el sector turístico de Vietnam se colocó en el puesto 52 de 110 economías, lo que lo posiciona 7 puestos por encima respecto a su sitio en 2024.

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Pekín.- Cientos de chinos han comenzado este martes su desplazamiento a diversas parte del país como parte de las vacaciones por la llamada "Semana Dorada" con motivo del 77.º aniversario de la fundación de la República Popular.

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Roma.- Se expone en Roma la famosa obra de JMW Turner "Roma, desde el Monte Aventino", una de las pinturas más importantes del artista que aún se encuentra en manos privadas y antes de que salga a subasta en Londres por Sotheby's en diciembre.

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Londres.- Pase de prensa previo para visitar la exposición retrospectiva de la artista británica Es Devlin, una de las principales diseñadoras británicas que han trabajado para espectáculos musicales, ceremonias y pasarelas propias.

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París.- Con motivo del centenario de la muerte de Claude Monet, que se cumplirá en diciembre, el Museo de la Orangerie de París repasa en una exposición la obra del maestro impresionista y su relación con el tiempo y la captación del instante.

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Buenos Aires.- Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina de fútbol, brinda este martes una conferencia de prensa en la antesala del partido amistoso de este miércoles ante Bolivia.

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Buenos Aires.- La selección argentina de fútbol se entrena en la localidad bonaerense de Ezeiza previo a su viaje a Córdoba para enfrentarse este miércoles a Bolivia en un partido amistoso.

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cdp/aca/EFE

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