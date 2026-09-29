Sumar y PSOE mantienen las negociaciones sobre vivienda aún sin acuerdo tras una noche de contactos

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Sumar y el PSOE han mantenido las negociaciones durante toda la noche para tratar de cerrar un acuerdo sobre el nuevo real decreto ley en materia de vivienda, aunque a primera hora de este martes las partes seguían sin alcanzar un pacto.

Según han trasladado a Europa Press fuentes de Sumar, la formación remitió este lunes al PSOE una propuesta con un nuevo borrador normativo que incorpora, entre otras medidas, la regulación del alquiler de habitaciones, la renovación automática de los contratos y el refuerzo de la protección frente a los desahucios.

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En concreto, el documento plantea incluir una regulación específica para el alquiler de habitaciones, un ámbito que Sumar identifica como una de las principales vías de entrada de la especulación y de los abusos en el mercado del alquiler.

La propuesta también recoge la renovación automática de los contratos, una demanda defendida por el Sindicato de Inquilinas, así como medidas para reforzar la protección de las personas arrendatarias ante procedimientos de desahucio.

Pese a los contactos mantenidos entre ambos socios de coalición, a las 8.45 horas no se había alcanzado aún un acuerdo sobre el contenido definitivo del real decreto ley que iría esta mañana a Consejo de Ministros.