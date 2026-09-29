Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 29 de septiembre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
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-- 9.00 horas. Índice de Precios de Consumo. Avance. Septiembre 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
-- 9.00 horas. Índices de Comercio al por menor. Agosto 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743
-- 14.00 horas. Desempleo en Brasil, gráficos
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659
SOCIEDAD
-- 11.00 horas. Encuesta de Fecundidad. Datos provisionales. Año 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/maternidad-paternidad-datos-estadisticas/222
-- Estado de los embalses, mapa y gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es