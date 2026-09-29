Lluvias, viento y olas ponen este martes en aviso a cinco CCAA, con Cataluña, Galicia y C.Valenciana en nivel naranja

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Las lluvias, las tormentas, las rachas de viento y el oleaje pondrán este martes en aviso a cinco comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que puntos de Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana alcanzarán el nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, habrá aviso naranja por lluvias y tormentas en Barcelona y Girona. Asimismo, se dará aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas en Castellón. Además, se registrará aviso naranja por oleaje y lluvias en A Coruña. El resto de avisos por lluvias y tormentas se darán en Lleida y Tarragona.

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A su vez, habrá avisos amarillos por viento, oleaje y lluvia en Pontevedra; por viento, en Lugo y Ourense; Asturias y Cantabria.

AEMET ha indicado que la jornada de este martes estará marcada por la inestabilidad. En la primera mitad del día, restos de aire frío en altura de días anteriores podrán dejar chubascos y tormentas en el nordeste, especialmente en el litoral y prelitoral catalán. De acuerdo con el pronóstico, estas tormentas podrán ser fuertes o muy fuertes.

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De hecho, podrán ir acompañadas de chubascos muy fuertes o puntualmente torrenciales y granizo, que de forma aislada, podrá ser superior a dos centímetros. A su vez, el organismo estatal ha apuntado a que se podrá formar alguna tromba marina o tornado pequeño cerca de la costa también de forma aislada.

En otros lugares del interior este peninsular también producirse precipitaciones fuertes o muy fuertes y tormentas fuertes. En este periodo, el resto del interior peninsular estará en general poco nuboso o con nubes altas.

Ya en la segunda mitad del día, AEMET ha apuntado a que un frente atlántico se aproximará desde el oeste y dejará cielos muy nubosos o cubiertos en toda la Península, especialmente en Galicia y en la zona occidental de las cadenas montañosas del norte, donde además se podrán producir precipitaciones, que podrán ser persistentes y puntualmente fuertes.

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Asimismo, también se esperan precipitaciones aisladas en cualquier punto de la Península excepto en el suroeste. En Baleares, se prevén cielos muy nubosos, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos y nubes de evolución en el interior de las islas más montañosas, donde no se puede descartar que caiga algún chubasco aislado.

Durante esta jornada, se darán brumas y bancos de niebla en el sureste y montañas del noroeste. Todo esto tendrá lugar en un día en el que las temperaturas estarán en ascenso en el Cantábrico y en el extremo sur, con descensos en Galicia y nordeste. En lo que se refiere a las mínimas, bajarán en el centro, con pocos cambios en el resto del territorio. Por lo demás, habrá pocos cambios en Baleares y subidas en Canarias.

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Por último, AEMET ha avanzado que espera que se registre viento moderado de componente este en Baleares y en los litorales del Mediterráneo, con levante moderado en Alborán y el Estrecho. En el interior peninsular, el Cantábrico y Galicia, el viento soplará de componente sur, moderado, sin descartar rachas muy fuertes en el Cantábrico occidental y fuerte con rachas muy fuertes al paso del frente en Galicia. En Canarias, soplará viento flojo, de componente este.