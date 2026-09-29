La china Zheng Qinwen admite "decisiones equivocadas" tras operarse del codo

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Pekín, 29 sep (EFE).- La china Zheng Qinwen afirmó este martes que tomó "decisiones equivocadas" durante la recuperación de una operación en el codo derecho y admitió que quizá volvió a competir demasiado pronto el año pasado, tras lo cual la lesión empeoró.

Zheng fue intervenida en julio de 2025 y reapareció en el Abierto de China, donde se retiró por dolor en el codo durante su partido de tercera ronda contra Linda Noskova. Fue el único torneo que disputó después de Wimbledon aquella temporada.

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"Quizá no tenía suficientes conocimientos, o no consulté a suficientes médicos ni escuché distintas opiniones médicas", explicó en la rueda de prensa previa a esta edición.

La tenista, que se colgó la medalla de oro en París 2024, cree que sus ganas de regresar influyeron en las decisiones que tomó, aunque añadió que no puede culparse "del todo" porque el médico que la trataba le había dicho que podía competir.

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Zheng, que llegó al cuarto puesto mundial y ocupa ahora el 54, vinculó su caída en la clasificación al tiempo que necesitó para recuperarse.

"Después de la operación, en términos de clasificación, prácticamente tuve que empezar de cero", señaló.

"La clasificación actual no refleja del todo mi verdadero nivel. Llegué al cuarto puesto y sigo creyendo que puedo subir más", afirmó la jugadora, invitada al cuadro principal de Pekín, donde debutará ante una rival procedente de la fase previa.

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La china llega después de disputar la semana pasada las Finales de la Copa Billie Jean King en Shenzhen. Perdió su partido de individuales ante la italiana Jasmine Paolini y China cayó en cuartos de final.