Investigan a una persona acusada de sabotear la línea del FEVE en Ortigueira (A Coruña)

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La Guardia Civil del puesto de Ortigueira investiga a una persona como presunta autora de un delito continuado de sabotaje en instalaciones ferroviarias en la línea del FEVE en la localidad coruñesa de Ortigueira.

Según ha detallado el Instituto Armado, los hechos que se investigan ocurrieron entre los meses de junio y agosto del año 2026 en un mismo punto del trazado, en concreto, a su paso por la parroquia de Senra.

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La investigación policial se inició tras formalizarse diversas denuncias por parte de la empresa operadora del servicio ferroviario ADIF, que alertó sobre la reiterada presencia de obstáculos de gran tamaño depositados voluntariamente sobre la vía, como bloques de hormigón, troncos y otros objetos pesados.

Tal y como denunciaba el operador ferroviario, estas acciones supusieron "un grave riesgo" para la seguridad del tráfico ferroviario y la integridad de los viajeros, obligando en repetidas ocasiones a la interrupción temporal del servicio, a la movilización de personal técnico para el despeje de la vía y a la alteración de los horarios habituales.

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Entre los distintos episodios investigados, la Guardia Civil ha destacado el registrado en el mes de junio, cuando la persona investigada procedió, supuestamente, a la tala de un pino de grandes dimensiones para provocar su caída directa sobre la vía.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Ortigueira para la depuración de las responsabilidades penales correspondientes.