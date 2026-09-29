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Gobierno limitará la subida del gas regulado al 15 % y la bombona de butano a 19,55 euros

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Dublín, 29 sep (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes limitar la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas a un 15 % y el precio de la bombona de butano a 19,55 euros.

Aagesen ha señalado a su llegada al consejo europeo de energía de Dublín que si no se pusieran límites a la tarifa de último recurso (TUR) del gas, esta repuntaría por encima del 45 %.

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Aagesen ha señalado que son "medidas fundamentales para proteger" a ciudadanía y empresas ante "esta situación de vulnerabilidad" por la subida de los precios de los carburantes.

La ministra destacó que es necesario proteger a los consumidores más expuestos, aunque insistió en que la respuesta estructural debe seguir siendo la apuesta por las energías renovables.

A este respecto, defendió en Dublín la necesidad de acelerar la transición hacia las renovables como respuesta estructural a la nueva crisis energética y advirtió de que la dependencia de los combustibles fósiles vuelve a exponer a Europa a la volatilidad de los mercados.

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Aagesen señaló que las dos crisis energéticas registradas en un breve periodo de tiempo demuestran que Europa está "mejor preparada cuando apuesta por la transición energética", frente a una dependencia de los combustibles fósiles que considera una fuente de vulnerabilidad. EFE

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