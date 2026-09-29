Gloria Camila, tajante ante el enfrentamiento de Ana María Aldón y su tía Mari Carmen Ortega Cano

La polémica vuelve a sacudir a José Ortega Cano después de que la hermana del torero, Mari Carmen Ortega, haya explotado contra Ana María Aldón revelando que en su día les hizo "mucho daño" y preguntándose si podría "dormir tranquila por las noches". Un demoledor reproche al que la andaluza respondía en el plató de 'Fiesta', reconociendo que aunque ella había hecho algunas cosas mal no era la única: "¿Y el daño que me han hecho a mí? Tengo la conciencia tranquila porque he hecho más bien que mal, estuve durante muchos momentos muy duros, muy críticos, y fui yo la que no me moví ni un solo día cuando todo el mundo se iba de vacaciones" ha expresado, asegurando que a pesar de todo el tiempo le ha servido para "sanar mis heridas" y ya no tiene "necesidad de recordar" el pasado porque ahora su relación con su exmarido es cordial por el hijo que tienen en común, José María (13).
Un cruce de declaraciones del que se ha desmarcado Ortega Cano, confesando ante las cámaras de Europa Press que "no tengo ni idea de lo que me está diciendo" y dejando claro que, una vez más, prefiere mantenerse al margen de los titulares que protagoniza su familia y no va a enturbiar su cordialidad con Ana María 4 años después de su separación.
PUBLICIDAD
En la misma línea se ha pronunciado Gloria Camila en el concierto de Antonio José al que ha acudido con su novio Álvaro García, en el que ha sorprendido su actitud conciliadora ante la exmujer de su padre después de estallar públicamente contra ella en numerosas ocasiones. "No entro. Hace mucho que salí, que son terrenos pantanosos, hace mucho que salí de esos temas. La respeto porque es la madre de mi hermano y ya está, prefiero no hablar, no entrar" ha zanjado, reconociendo sin embargo que "nunca me sorprende ya en esta vida" cuando la prensa ha querido saber qué le parece que Ana María haya vuelto a televisión después de meses alejada del foco mediático por problemas familiares.
Muy feliz con su novio, la influencer ha confesado que lo pasó muy mal con la entrevista en la que su sobrina Rocío Flores se rompió en '¡De Viernes!' reconociendo que había tocado fondo y estaba al límite, y ha reividicado que la hija de Rocío Carrasco debería "priorizar la salud mental, es muy importante. Querernos mucho y darnos nuestro lugar, cuidarnos sobre todo nosotros, siempre nosotros y luego el resto, que a veces nos olvidamos".
PUBLICIDAD
Este mismo lunes Movistar+ ha anunciado el próximo estreno de un biopic de 4 capítulos sobre Rocío Jurado protagonizado entre otros por Susana Córdoba, Miguel Hermoso, Martín Rivas o Víctor Clavijo. Un proyecto sobre el que ha revelado que se ha enterado por la prensa y sobre el que "no tengo nada que decir". "Estoy tan acostumbrada ya que no me importa... Me parece genial siempre y cuando sea la historia real y no una que se quiera pintar diferente" ha expresado tajante.
Hablando de series, y reconociendo que aunque su vocación frustrada es cantar -porque como ha asegurado no tiene voz ni oído-, Gloria ha expresado su deseo de tener una nueva oportunidad en su carrera como actriz y se ha confesado fan de Los Javis: "Me encantan, me parece que hace un trabajazo, me parece increíble que además tan jóvenes y una mentalidad y una imaginación muy muy por encima de lo que es lo normal".
PUBLICIDAD