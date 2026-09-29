CNN, MS NOW y Politico piden a un tribunal que restaure su acceso a la Casa Blanca hasta un fallo definitivo

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Los tres medios de comunicación de Estados Unidos afectados por el veto impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a su acceso a partes de la Casa Blanca han reclamado a un juez federal que extienda su orden restaurando temporalmente su acceso, hasta que haya un fallo definitivo sobre el caso.

CNN, MS NOW y Politico han descrito en su documento la prohibición como "un asalto ilegal contra las libertades más fundamentales de la Primera Enmienda" y han argumentado que las acciones de la Casa Blanca después de que un juez permitiera su acceso demuestran que "el motivo es castigar y silenciar el periodismo que no les gusta".

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"Este tribunal debería emitir una medida cautelar que prohíba a los demandados, salvo al presidente, y a quienes actúen en connivencia con ellos tomar cualquier medida para hacer efectiva la prohibición de la Casa Blanca contra los demandantes", han sostenido en el escrito presentado al juez.

Así, han eclamado al juez que "ordene a los demandados conceder a los demandantes el mismo acceso a la Casa Blanca y al presidente del que disponían antes del 18 de septiembre de 2026, incluida la restitución de todas las credenciales permanentes revocadas en esa fecha o en torno a ella".

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El juez Tim Kelly emitió la semana pasada una orden temporal requiriendo a la Casa Blanca que reactive los pases de prensa de los periodistas de estos tres medios, después de que fueran suspendidos días antes, evitando su acceso a la Casa Blanca, una medida defendida desde entonces por Trump.

Kelly, nombrado por Trump durante su primer mandato y criticado por el mandatario desde entonces por un fallo previo en su contra en un caso similar, rechazó así los argumentos de la Casa Blanca sobre motivos de seguridad nacional para dar este paso, si bien abrió la puerta a tener en cuenta pruebas adicionales que justifiquen la postura de la Presidencia.

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A pesar de la decisión, la Casa Blanca impidió a periodistas de la CNN subir a bordo del Air Force One para cubrir el sábado el viaje del presidente al estado de Tennessee, lo que provocó que el desplazamiento no contara con una cobertura televisiva por parte del conocido como 'pool' de la Presidencia estadounidense.

La prohibición anunciada en un inicio por Trump, que criticó la cobertura que dan estos medios a sus actividades y políticas, llevó a las otras cuatro cadenas que generalmente se turnan de forma diaria para cubrir la información de la Casa Blanca --ABC, CBS, Fox News y NBC-- a suspender sus respectivas coberturas en señal de apoyo a los medios vetados.

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