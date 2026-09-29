La riqueza de los hogares llega al récord de 268,4 billones euros, pero muy desigual

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Fráncfort (Alemania), 29 sep (EFE).- La riqueza de los hogares en todo el mundo creció un 8,6 % en 2025, hasta el récord de 268,4 billones de euros, gracias a los mercados y pese al aumento de las tensiones geopolíticas, pero la desigualdad dentro de los países se mantiene en las últimas dos décadas.

"El 10 % más rico sigue poseyendo el 85,4 % de los activos financieros netos mundiales" dijo la aseguradora Allianz en su informe de la riqueza y la deuda de los hogares de todo el mundo de 2026, publicado este martes.

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Esta cifra es inferior al 91,5 % registrado en 2005, pero, al ritmo actual de mejora, harían falta casi ocho décadas más para que la concentración mundial se acercara a los niveles observados en el interior de cada país.

En relación con la actividad económica mundial, los activos financieros representaron el 288 % del producto interior bruto (PIB) a finales de 2025, por debajo de su máximo de 2021, que fue del 306 %.

El informe anual "Global Wealth Report" de Allianz analiza los activos y la deuda de los hogares en casi 60 países.

"Las ganancias del mercado y el auge de la inteligencia artificial hacen que la propiedad de activos cobre cada vez más importancia a la hora de determinar quién se beneficia de la futura creación de riqueza", según Allianz.

Los mercados fueron el principal motor del aumento de la riqueza de los hogares en 2025 porque el incremento de los precios de los activos representó aproximadamente 4 de cada 5 euros de la nueva riqueza de los hogares.

El ahorro nuevo cayó un 5,4 %, situándose en 4,1 billones de euros.

"La riqueza mundial marcó un nuevo récord en 2025, pero eso es solo una parte de la historia", afirmó el economista jefe y director de inversiones de Allianz, Ludovic Subran.

Desde 2019, los activos financieros nominales han aumentado un 50 %, pero en términos reales, es decir, descontando la inflación, solo crecieron un 23 %.

La situación es peor en Europa Occidental, donde los activos financieros en términos reales han subido un 0,5 % respecto a 2019, frente al 21 % en Norteamérica y el 70 % en China.

El mercado de capitales es cada vez más crucial para la acumulación de riqueza a largo plazo.

El valor de las acciones, bonos y fondos de inversión aumentó un 12,4 % en 2025, más del doble que los depósitos (5,7 %) o los seguros y pensiones (5,0 %).

La cuota de las acciones, bonos y fondos de inversión en el total de activos financieros mundiales subió al récord del 46,9 %.

Los hogares norteamericanos, que mantienen el 60,7 % de sus carteras invertido en estos productos, se beneficiaron especialmente del auge de los mercados.

La región de Norteamérica generó el 51,4 % del incremento mundial de los activos financieros.

En la última década, las ganancias por revalorización representaron el 71 % del crecimiento de los activos financieros en Norteamérica, frente a solo el 36 % en Europa Occidental, lo que refleja la importancia de invertir los ahorros en lugar de mantenerlos en cuentas de baja rentabilidad, según Allianz.

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Allianz prevé que los activos financieros mundiales crecerán el 9 % en 2026, pero el panorama a medio plazo es más complejo debido a la desaceleración del crecimiento, la inflación, la fragmentación y el elevado endeudamiento público.

La IA es el factor decisivo porque una mayor productividad y unos beneficios empresariales más sólidos podrían sostener la rentabilidad de los activos.

Sin embargo, la creciente dependencia de los mercados impulsados por la IA para fomentar la riqueza de los hogares también genera vulnerabilidad.

Dado que el índice bursátil estadounidense S&P 500 ha subido cerca de un 95 % desde finales de 2022, gran parte del reciente aumento de la riqueza se basa en unas valoraciones de mercado elevadas y en las expectativas generadas por la IA.

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Una corrección del 25 % en el S&P 500 eliminaría unos 27 billones de dólares (24 billones de euros) de la riqueza de los hogares estadounidenses en el año en que se produjera el impacto, equivalente a casi el 14 % del patrimonio neto total.

Esto lastraría la confianza y el consumo, y empujaría a la economía estadounidense a la recesión, advierten los economistas de Allianz.

"La IA podría convertirse en el próximo gran motor de riqueza, pero la cuestión clave es quién participa en ella", considera la directora de Investigación Temática y de Políticas de Allianz Research, Katharina Utermöhl. EFE

aia/cg