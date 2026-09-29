Laly Bazán, tía de Jesulín, explota contra Belén Esteban: "Estamos hartos de la bocachanclas esta"

29/09/2026 Laly Bazán en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Empiezan las reacciones de la familia de Jesulín de Ubrique a la entrevista bomba de Belén Esteban en '¡De Viernes!' en la que, a corazón abierto y con la autorización expresa de su hija Andrea Janeiro, arremetió contra el torero y reveló algunos de los feos y desprecios que ha hecho a su primogénita, remarcando las diferencias que siempre ha habido entre ella y Julia Janeiro por parte de todo el clan, y revelando que hace 4 años que la joven no ve a su padre y 2 que el marido de María José Campanario ni siquiera la felicita en su cumpleaños.

Horas después de que Juls explotase muy enfadada contra la 'princesa del pueblo' y confirmase que su progenitor "le va a poner una demanda como un castillo de grande" porque "solo ha dicho mentiras" en su vuelta a Mediaset, ha sido la hermana de Carmen Bazán, Laly Bazán, la que ha estallado contra la tertuliana, por la que nunca ha ocultado su antipatía siendo uno de los miembros de la familia más beligerantes contra ella: "Ya estamos bastante hartos de la bocachanclas esta" ha expresado indignada en declaraciones a 'El verano se mueve'.

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Asegurando que no ha visto la entrevista porque "no me interesa nada de lo que diga la señora esta y no quiero saber nada de ella", ha aplaudido la decisión de su sobrino de llevarla a los tribunales por sus acusaciones. "Me parece muy bien, es lo que tiene que hacer" ha sentenciado.

Y no ha sido la única en pronunciarse sobre el nuevo 'belenazo', ya que el hermano mayor de Jesulín, Humberto Janeiro Jr, también ha roto su silencio para el programa de Telecinco y, reconociendo que en su familia están "muy enfadados y molestos" por el relato de Belén, ha asegurado que por el momento ni él ni tampoco Carmen Bazán van a responder a la madre de su sobrina Andrea porque "es un tema doloroso y desagradable para nosotros".

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