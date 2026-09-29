El comercio minorista reduce sus ventas un 1,1% en agosto

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Las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 1,1% en agosto, tasa ocho décimas inferior a la del mes previo, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2025.

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En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista aumentaron un 0,3%, tasa superior en 1,3 puntos respecto al mes anterior.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista retrocedió en agosto un 0,1% respecto al mismo mes de 2025, similar al dato registrado en julio.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))