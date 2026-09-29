Ecoener gana 3 millones en el primer semestre, un 31% menos, y supera el hito de 1 GW en activos

Guardar

Ecoener obtuvo un beneficio neto de 2,98 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 31% con respecto a los 4,33 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía, que ha superado a cierre de junio el hito de un gigavatio (GW) de potencia entre activos en operación y construcción.

Los ingresos del grupo de renovables en el periodo de enero a junio ascendieron a 54,16 millones de euros, con un crecimiento del 29%, reflejando así el avance en megavatios en operación.

PUBLICIDAD

A este respecto, la compañía gallega registró una generación récord de 612 gigavatios hora (GWh) en el semestre, un 51% más, tras la plena aportación de las siete plantas fotovoltaicas puestas en operación comercial entre finales de 2025 y comienzos de 2026 en República Dominicana, Colombia y Guatemala. Estos activos, con una capacidad conjunta de 253 megavatios (MW), elevaron la potencia operativa de Ecoener hasta 680 MW.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la empresa se incrementó un 53% en el primer semestre de 2026, hasta casi los 30 millones de euros. El margen Ebitda se situó en el 55%, ocho puntos más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, gracias a la creciente contribución de las inversiones realizadas durante los últimos años.

PUBLICIDAD

Mientras, el negocio internacional siguió ganando peso para el grupo, duplicando sus ventas hasta 43,1 millones de euros, y representa ya el 79% de los ingresos totales.

Además, el 87% de las ventas de energía de Ecoener procede ya de contratos de compraventa a largo plazo (PPAs) o mecanismos regulados, dando así a la empresa una elevada visibilidad y estabilidad sobre sus ingresos futuros.

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, puso en valor que estos resultados demuestran ya el cambio de escala y de tamaño para la compañía, que "se está traduciendo en más generación y rentabilidad".

CASI CUADRUPLICA SU CAPACIDAD DESDE SU SALIDA A BOLSA.

Por otra parte, cinco años después de su salida a Bolsa, Ecoener ha logrado superar el hito de 1 GW de capacidad en operación y construcción.

"El tamaño de Ecoener ya se mide en gigavatios. Cuando salimos a Bolsa en 2021 sumábamos 283 MW. Cinco años después hemos multiplicado esa capacidad casi por cuatro y contamos con una plataforma internacional mucho más diversificada y sólida", afirmó Luis de Valdivia.

PUBLICIDAD

Este nuevo salto de capacidad se produce tras el inicio de la construcción de dos plantas fotovoltaicas en Guatemala de 200 MW. Ambos proyectos cuentan con contratos de venta de energía a largo plazo (PPAs), estarán hibridados con sistemas de almacenamiento mediante baterías y tienen previsto iniciar su operación comercial en 2028.

OBJETIVO DE 1,2 GW EN 2028.

Asimismo, la firma de renovables prevé mantener esta senda de crecimiento con la puesta en operación de más de 500 MW adicionales durante los próximos dos años, lo que permitirá elevar su capacidad operativa hasta cerca de 1.200 MW en 2028.

PUBLICIDAD

Para acompañar esta nueva fase de crecimiento, Ecoener ha reforzado recientemente su estructura de capital y patrimonio neto mediante una emisión de bonos obligatoriamente convertibles por importe de 15 millones de euros.