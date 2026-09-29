Cruz Roja advierte que Israel hace "insostenible" la vida cotidiana en Cisjordania

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Jerusalén, 29 sep (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió este martes que las crecientes restricciones a la circulación impuestas por Israel en Cisjordania ocupada y la aceleración de la expansión de las colonias israelíes en el territorio palestino están haciendo "insostenible" la vita cotidiana para la población civil.

En un comunicado, el CICR recuerda la situación en la que se encuentra este territorio ocupado, donde la violencia y la presencia de colonos israelíes ha crecido exponencialmente con el gobierno de Benjamín Netanyahu -el de más extrema derecha en la historia de Israel- y el control del movimiento de los palestinos por parte de las fuerzas israelíes se ha estrechado.

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"Hay que poner fin a la violencia frecuente y grave", afirma en la nota Julien Lerisson, jefe de la delegación del CICR para Israel y los territorios palestinos ocupados.

Lerisson insta a las autoridades israelíes a proteger a la población de la violencia de los colonos. "Debe respetarse lo que establece el derecho internacional humanitario sobre la protección de la propiedad privada y pública, y sobre el acceso de la población a los servicios esenciales", afirma.

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Según el último informe de la OCHA (agencia de la ONU para los territorios palestinos), desde enero de 2023 hasta agosto de 2026 se produjeron en Cisjordania al menos 6.190 ataques de colonos que resultaron en víctimas y/o daños a la propiedad.

En ellos, 72 palestinos murieron y 5.728 resultaron heridos a manos de las fuerzas israelíes o los colonos, al menos 6.500 palestinos se vieron desplazados de sus casas por los colonos y las restricciones de acceso -49 comunidades desplazadas por completo y 83 parcialmente-, se destruyeron 88.000 árboles y más de 3.100 vehículos fueron dañados.

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El CICR advierte además del "abrumador" impacto humanitario de la violencia y de las restricciones de movimiento en un territorio donde Israel ha colocado unas mil barreras en carreteras principales y secundarias, así como puestos de control en la entrada de muchas localidades palestinas que abren y cierran discrecionalmente.

"Las restricciones de movimiento impiden que los pacientes accedan a la atención médica, que los niños vayan a la escuela, que las personas queden aisladas de sus hogares y medios de subsistencia, y que familias y comunidades enteras se enfrenten a condiciones de vida cada vez más intolerables", dice el CICR en su comunicado.

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Denuncia en concreto que en ocasiones las ambulancias quedan retenidas durante horas en controles y barricadas, o se ven obligadas a extender sus rutas para evitar cierres de carreteras y situaciones de violencia.

Todo esto, añade, dificulta el trabajo de los servicios de emergencia y pone en peligro la vida de las personas a las que intentan ayudar. EFE