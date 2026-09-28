Una patente de Sony convierte el mando de la PlayStation en un método de pago al acercar la tarjeta o el 'smartphone'

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Sony ha presentado una patente de un nuevo sistema que convierte el mando de la PlayStation en el intermediario para transferir los datos de pago entre un móvil o una tarjeta y la consola, de cara a poder hacer compras en sus servicios directamente a través del mando.

La solicitud, titulada "Video Game Controller-Driven Information Transfer" y publicada el pasado 17 de septiembre, detalla un sistema que facilitaría los pagos al acercar el 'smartphone' o la tarjeta de crédito o débito a la parte trasera del mando de la PlayStation y que, además, también funcionaría con las tarjetas regalo, según ha recogido el medio especializado Dexerto.

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En la patente, que se solicitó inicialmente en marzo de 2025, se puede leer la descripción del funcionamiento. Concretamente, la consola genera un evento de compra y avisa al mando para que este detecte si hay un dispositivo cerca (tarjeta o 'smartphone') mediante NFC, Bluetooth, sensores de proximidad, señales de sonido o luz o con un código QR.

Tras confirmar la conexión con el mando, el móvil respondería desde una 'app' del fabricante de la consola. Por último, el mando recoge los datos de pago y los envía a la consola para completar la operación.

Además, Sony da varios ejemplos de uso que van desde canjear tarjetas regalo, hasta comprar un juego tras probar una demo, transferir una tarjeta de identificación de jugador, unirse a una partida multijugador o pasar contenido de la partida al móvil.

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