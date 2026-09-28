Torres cifra entre 3.000 y 3.500 los migrantes que permanecen "fuera de los recursos" en Ceuta

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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que entre 3.000 y 3.500 migrantes irregulares permanecen "fuera de los recursos" en Ceuta tras la entrada masiva del pasado mes de julio. "Es complicado que podamos dar una cifra exacta", ha subrayado.

En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, el ministro de Política Territorial ha señalado que en la ciudad autónoma hay más de 15 recursos para migrantes, que albergan a cerca de 2.500 menores y más de 6.000 mayores de edad. Además, ha añadido que cerca de 8.000 personas han regresado a Marruecos.

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Por otro lado, Torres ha puesto sobre la mesa las "dificultades" que están encontrando para abrir nuevos espacios para filiar a los migrantes porque cuando encuentran uno, "automáticamente alguien dice" que lo va a llevar al juzgado para evitar que se abra.

"Si no tenemos espacio es imposible que avancemos. Si no tenemos espacio entonces sí que Ceuta será un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)", ha avisado el ministro.

Preguntado sobre las declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien sostiene que los menores se van a quedar en España, Ángel Víctor Torres ha asegurado que es "una cuestión de lógica".

Así, ha insistido en que el Gobierno está intentando reagrupar a los menores con sus familias en Marruecos y, si no es posible, se tendrán que quedar "en Ceuta o en el resto del territorio español".