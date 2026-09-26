Irán muestra su disposición a un posible acuerdo y a recibir inspectores de la ONU tras proponer reabrir Ormuz

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El presidente iraní, Mazoud Pezeshkian, ha asegurado este sábado que Irán "cumplirá con todo aquello a lo que se comprometa" si Estados Unidos acepta la última propuesta de Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, durante una entrevista con la cadena CBS.

En medio de contactos a través de mediadores y después de la última propuesta iraní para reabrir el estrecho --la cual aún no ha sido valorada públicamente por la Casa Blanca-- Pezeshkian ha sugerido que necesitaría saber "sobre qué se quiere llegar a un acuerdo exactamente" tras enumerar las veces que Washington ha atacado la región mientras ambos países estaban en medio de las negociaciones.

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Por su parte, y preguntado por cuándo espera una respuesta de la Administración Trump a su oferta de reabrir el estrecho y reanudar las negociaciones, el mandatario ha sido claro: "Si este mensaje llega al presidente de los Estados Unidos, o a los entrevistadores y a los involucrados en las conversaciones, naturalmente el proceso comenzará el mismo día en que lo acepten".

De esta manera, el presidente iraní se ha mostrado abierto a retomar las negociaciones con Estados Unidos aunque ha admitido una "atmósfera de desconfianza".

"Mientras no dejen de imponernos lo que hacemos a diario, es difícil confiar en ellos. Cada día aumentan las sanciones contra nosotros. Cada día nos amenazan. Cada día nos atacan. Y no cumplen lo que han escrito. Así que, si entablan conversaciones, ¿realmente cumplirán sus promesas?", ha remarcado el presidente iraní.

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Asimismo, ha culpado a Washington de que las conversaciones de paz en verano no llegasen a ratificarse y ha exigido volver al acuerdo original firmado en julio.

"Si operan de acuerdo con ese marco, creo que todos lo acataremos", ha aseverado.

IRÁN ABRE LAS PUERTAS A LOS INSPECTORES NUCLEARES DE LA ONU

Por otro lado, el presidente de Irán se ha mostrado abierto a la posibilidad de que trabajadores de Naciones Unidas puedan inspeccionar el presunto enriquecimiento de uranio ilegal por parte de Teherán.

"Eso es absolutamente correcto", ha respondido preguntado por la posibilidad, y ha añadido: "Si desean venir y realizar inspecciones, podemos llegar a acuerdos y convenios con respecto a ese tema específico durante las negociaciones".

Al mismo tiempo, ha afirmado que su país no está intentando construir un arma nuclear, argumentando que se trata de "haram" (palabra árabe utilizado en el Corán que signfica 'prohibido').

"Desarrollar armas nucleares es haram", ha matizado, y ha sostenido también que incluso si algunos en Irán quisieran construir un arma nuclear, "religiosamente hablando, no les está permitido seguir ese camino".

En los últimos años, Irán ha enriquecido uranio hasta alcanzar niveles de pureza cercanos a los necesarios para fabricar armas nucleares, y si bien niega cualquier interés en construir un arma nuclear, se ha negado a abandonar por completo el enriquecimiento de uranio.

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LA SALUD DEL LÍDER SUPREMO, EN BUEN ESTADO

Preguntado sobre su contacto con el líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde el ataque estadounidense e israelí que acabó con la vida del exlíder y su padre, Ali Jamenei, Pezeshkian ha insistido en que Mojtaba no tiene "ningún problema de salud específico ni dificultades actuales".

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Asimismo, ha afirmado que se reunieron dos veces, una de ellas durante más de siete horas y ha explicado que estuvieron sentados "durante tantas horas" y que "cambiaron de posición" porque no estaban acostumbrados a estar sentados durante tanto tiempo.

"Desde el punto de vista médico, está completamente sano (...) Escúchenme como médico y acéptenlo. No tiene ningún problema", ha confirmado.

Por último, el presidente ha explicado que existe un equipo "compuesto por seis miembros de diversas organizaciones, fuerzas de seguridad, representantes parlamentarios y agencias gubernamentales, que se reúnen para dialogar, realizar consultas sobre los procesos de toma de decisiones y llegar a cualquier decisión mediante la coordinación", que le asesoran en diplomacia más allá del líder supremo,

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