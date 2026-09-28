Alba Carrillo y Omar Montes, su duro cruce de acusaciones con amenaza de demanda incluida

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Nuevo frente abierto para Alba Carrillo, que días después de arremeter duramente contra Julia Janeiro y Jesulín de Ubrique, no ha dudado en expresar sin pelos en la lengua su opinión sobre Omar Montes ante su polémica con la madre de su hijo mayor, Omar Jr, después de que la azafata de avión exigiera en los tribunales un considerable aumento de la pensión de manutención que le pasaba hasta ahora, 600 euros, a pesar de ser uno de los artistas más populares del momento. Algo que él no se tomó demasiado bien, defendiendo que su intención era abrir una cuenta a nombre del menor en la que depositar 2000 euros mensuales, pero no pasarle más a su madre porque se encuentra en una buena situación económica.

"No es para ella, sino para tu hijo. Para su casa, para el agua de su ducha, para la comida de su cena y de su desayuno. Antes de que tu hijo llegue a los 18 años, tendrá que vivir. ¿O se encarga la madre y luego a los 18 años les damos tus cochinos 3.000 euros al mes? Qué distorsión...", expresaba muy enfadada Alba en 'El sótano' de TenTV, llamando al de Pan Bendito "cabezabuque".

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Lejos de ignorar las duras palabras de la modelo, Omar le respondía en redes sociales con una insinuación que la ex de Feliciano López no piensa pasar por alto: "Alba Carrillo tú sabes quién eres y digamos a lo que te has dedicado toda la vida. Jamás me has visto en la tele hablando de ti y sabes cómo y por qué nos hemos conocido, pero nunca he hablado. Siempre te he respetado porque no me gusta hablar mal de nadie, pero si me vas a criticar me tendré que defender. Me acuerdo de ti de cuando yo trabajaba de seguridad en la discoteca Richard y cómo te ponías en la puerta para entrar cuando había famosos y había que dejarte pasar. Ma alegro que ahora estés en la tele trabajando pero sólo digo que me acuerdo de ti porque sé todo, a quién te has intentado arrimar, lo que has intentado sacar... Sé todo porque nunca he sido gilipollas, otra cosa es que hable poco. ¿Y para qué te pones tú a hablar de mí? Tengo más clase y educación que tú y me voy a callar, pero sabes las cosas y de momento vamos a dejarlo aquí" advertía.

Unas "graves insinuaciones" que han hecho que Alba tome medidas y se haya puesto en contacto con sus abogados para difundir un comunicado urgente a través de su Instagram avisando a Omar que está dispuesta a emprender acciones legales contra él: "Ante las declaraciones difundidas por Omar Montes, rechazo de forma rotunda las graves insinuaciones realizadas sobre mi vida personal. Esas insinuaciones son radicalmente falsas: no responden a hecho real alguno. Se sugieren conductas sin concretarlas ni aportar prueba de ellas, con el consiguiente perjuicio para mi honor y mi reputación", ha asegurado visiblemente enfadada.

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Como ha explicado, "mi intervención anterior trataba sobre la pensión de alimentos y las necesidades de los hijos. Defendí, y sigo defendiendo, que esa pensión está destinada a los menores. El único calificativo personal que dirigí a Omar Montes fue 'cabezabuque'. Puedo reconocer que la expresión no fue acertada, pero en ningún momento hice insinuaciones sobre su vida privada. Tampoco esa palabra justifica las que ahora se vierten sobre mí".

"Resulta especialmente grave que una discrepancia sobre un asunto que afecta a los hijos derive en alusiones dirigidas a desacreditar a una mujer por su vida personal. La libertad de expresión ampara la crítica y la discrepancia, pero tiene como límite el respeto al honor y a la dignidad de las personas. Mi dirección letrada está documentando las declaraciones originales y su difusión", ha continuado, advirtiendo que "de persistir estas insinuaciones, ejercitaremos de inmediato las acciones civiles de protección del derecho al honor previstas en los artículos 7.7 y 9 de la Ley Orgánica 1/1982, solicitando, cuando proceda, el cese de la intromisión, la retirada de los contenidos lesivos y la reparación de los daños causados". "Pido que cese la difusión de insinuaciones sobre mi vida personal y que el debate se mantenga donde comenzó: en el bienestar y los derechos de los hijos", ha concluido.

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