La Policía detiene en Benidorm a un hombre por el asesinato de su pareja y a otros dos por encubrirlo

28/09/2026 Imagen del operativo practicado por la Policía Nacional POLITICA POLICÍA NACIONAL

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La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre acusado de matar a su pareja, una mujer de unos 33 años. También ha arrestado a otros dos varones por presuntamente encubrir el crimen. Los tres detenidos tienen 30, 40 y 45 años. El cadáver de la víctima estaba enterrado en una zona de campo ubicada entre esa ciudad y la vecina localidad de Finestrat, según han informado fuentes policiales este lunes en un comunicado.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos cuando dos varones se personaron en la Comisaría de Benidorm y comunicaron que un conocido suyo habría dicho que "habría acabado con la vida de su pareja sentimental, durante una discusión, utilizando un arma blanca".

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Según manifestaron, tras tener conocimiento de lo sucedido, acudieron al domicilio del presunto autor, donde comprobaron los hechos. Posteriormente, y "ante las presuntas amenazas" que les habría proferido el acusado del crimen, "colaboraron de una forma u otra" en "trasladar el cuerpo de la víctima hasta una zona de campo entre las localidades de Benidorm y Finestrat".

Ante estas manifestaciones, rápidamente se coordinó un dispositivo entre varias unidades de servicio de la Policía Nacional en labores de Seguridad Ciudadana y se activó el protocolo de delitos violentos. Al lugar también fueron comisionadas dotaciones de Policía Judicial y de Policía Científica.

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Una vez en el lugar, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de la mujer, de origen caucásico. La Policía ha señalado que, "a falta de confirmación oficial de la identidad del cadáver, todo apunta a que pudiera ser la pareja sentimental del autor material de los hechos".

Tras el hallazgo, se estableció un perímetro de seguridad en torno al domicilio del presunto autor con el fin de localizarlo y detenerlo. Poco después, agentes del cuerpo policial lo arrestaron por su supuesta participación en un delito de homicidio. Posteriormente, también detuvieron a los otros dos varones por su posible participación en los ilícitos de encubrimiento.

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POSIBLE ENCUBRIMIENTO

Según las primeras pesquisas, el detenido acabó con la vida de la mujer en su domicilio y posteriormente trató de deshacerse del cadáver con la ayuda de los otros dos hombres. Así, ha apuntado el cuerpo policial, lo trasladaron a una zona rural entre las localidades de Benidorm y Finestrat.

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Las gestiones realizadas en la investigación determinaron que uno de los dos acusados de encubrimiento presuntamente "proporcionó su vehículo para el traslado del cuerpo sin vida de la víctima", mientras que el otro al parecer "participó ayudando a desplazar el cadáver".

La Policía ha detallado que continúan las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos y la plena identificación oficial de la víctima. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, serán puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm en las próximas horas.

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Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado, a través de una publicación en la red social X, que están recabando datos del asesinato por posible violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante.