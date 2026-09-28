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El italiano Fabio Fognini se suma al Rafa Nadal Academy Slam como cuarto integrante del equipo de Andy Murray

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El italiano Fabio Fognini competirá en el Rafa Nadal Academy Slam, la exhibición de dobles que se celebrará este sábado en la Rafa Nadal Academy de Manacor (Mallorca) con motivo del décimo aniversario de la Academia, para completar el equipo capitaneado por Andy Murray.

Fognini alcanzó el número 9 del ranking ATP, conquistó nueve títulos individuales y en 2019 ganó el Masters 1000 de Montecarlo. Además, sumó 426 victorias en el circuito y consiguió 17 triunfos frente a jugadores situados en el 'top 10'. Su palmarés incluye también un importante éxito en dobles, al proclamarse 2015 campeón del Abierto de Australia junto a Simone Bolelli.

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Con la incorporación de Fognini, el Team Murray queda ya definido al completo con Andy Murray, Dominic Thiem, Marat Safin y Fabio Fognini. Frente a ellos estará el Team Rafa, que por el momento forman el propio Rafa Nadal y el francés Richard Gasquet.

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