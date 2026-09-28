La banda asturiana Axolotes Mexicanos actuará en el encuentro musical BIME Bilbao 2026

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La banda asturiana Axolotes Mexicanos ha sido seleccionada para actuar en BIME Bilbao 2026, el encuentro internacional de la industria musical que reunirá en la capital vizcaína a artistas, profesionales, programadores y otros agentes del sector del 27 al 30 de octubre. La participación de este grupo es resultado de la convocatoria promovida por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano en colaboración con la organización de BIME.

Más de 50 artistas y grupos se presentaron a esta oportunidad y fue el equipo de programación de BIME Live el encargado de seleccionar al grupo asturiano, de espíritu punk e influencia japonesa, formado por Olaya Pedrayes, Juan Pedrayes, Stephen J. Lyne, Lucas de la Iglesia y Mario del Valle.

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Según ha informado el Ejecutivo regional, la banda ofrecerá una actuación breve en formato 'showcase' ante profesionales de la industria musical y le dará acceso a BIME Pro, el espacio profesional en el que se mostrarán las últimas tendencias del sector, que cuenta con actividades de formación y que es además punto de encuentro profesional y comercial.

Esta colaboración con BIME Bilbao 2026 forma parte de la estrategia de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para favorecer la profesionalización y promoción exterior de la música asturiana, y facilitar la presencia de este sector en encuentros especializados que les abra nuevas oportunidades como el Showcase Scotland 2027 o el BIME Bilbao.

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La colaboración con BIME permitirá, además, que profesionales del sector musical asturiano puedan beneficiarse de un descuento del 50% en la acreditación presencial de BIME Pro. La oferta está limitada a 20 plazas, que se asignarán por orden de solicitud.

Además, para favorecer conexiones entre los distintos agentes que se den cita en Bilbao, el Principado participará institucionalmente con la organización de una jornada para establecer contactos (networking) con profesionales de la industria musical asturiana, en el que también se degustarán productos vinculados con la sidra.

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BIME es un encuentro internacional de la industria musical que se celebra desde 2013 en Bilbao y, desde 2022, también en Bogotá (Colombia). En sus dos sedes reúne a artistas, empresas, instituciones y profesionales de diferentes países. La programación combina música en directo, contenidos especializados y espacios para el intercambio de experiencias y el establecimiento de contactos profesionales.

El encuentro aborda los retos que condicionan el futuro del sector y trabaja para favorecer los flujos artísticos y profesionales entre Europa y América Latina. Su propósito es generar oportunidades de crecimiento económico, cultural y relacional para artistas, profesionales, empresas y públicos vinculados a la música.

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El programa se articula en torno a BIME Pro, centrado en los retos, tendencias y oportunidades de la industria, y BIME Live, que ofrece conciertos y showcases en distintos escenarios de la ciudad. Estas actuaciones permiten a artistas y formaciones presentar su trabajo ante programadores de festivales, promotores, representantes, medios de comunicación y otros agentes del sector.