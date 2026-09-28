'La bola negra', en el 'top ten' de los estrenos españoles: 610.000 espectadores y casi 4,7 millones de euros

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'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi ('Los Javis') ha registrado más de 610.000 espectadores y casi 4,7 millones de euros en su primer fin de semana en las salas españolas, lo que lo convierte en el noveno mejor estreno español de la historia y el cuarto mejor estreno de 2026, según datos de Rentrak proporcionados por Elastica.

A nivel diario, la cinta ha crecido en sus ingresos de forma diaria con el domingo como su día con mayor afluencia. Así, de su estreno de 1,31 millones de euros el viernes (46,7% de cuota de mercado), pasó a un sábado de 1,64 millones de euros, un 25% más que el viernes de estreno (y 40% de cuota de mercado), y el domingo volvió a aumentar un 5% hasta los 1,72 millones (47% de cuota de mercado).

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De hecho, fue el único filme del top 20 que aumentó sus ingresos el domingo. La cinta, que representará a España en la carrera de los Oscar, también recibió el sábado el Premio del Público Ciudad de Donostia a la Mejor Película del Festival de San Sebastián, donde se exhibió fuera de concurso en la sección 'Perlas'.

Poco antes, recibía también el premio del Público en el Festival de Toronto y 'Los Javis' recibieron 'ex aequo' con el cineasta polaco Pawl Pawlikowski el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, donde la película fue seleccionada para la competición.

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