Suben a 18 los muertos en un tiroteo en una taberna en el norte de Sudáfrica

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Nairobi, 28 sep (EFE).- El número de muertos en un tiroteo sucedido el sábado en una taberna cerca de Johannesburgo, en el norte de Sudáfrica, ha subido de 17 a 18 después de que una víctima más sucumbiera a sus heridas en el hospital, confirmó este lunes la Policía sudafricana.

Según detalló en un comunicado divulgado en la red social X el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), "una víctima más ha muerto en el hospital, lo que eleva el número total de fallecidos a 18".

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"Solo se ha identificado a cuatro de los fallecidos: dos sudafricanos y dos ciudadanos de Lesoto", indicó el SAPS, mientras que "se ha identificado a todas las víctimas heridas que se encuentran hospitalizadas".

De acuerdo a la información que obtuvo la Policía, cinco de esos heridos "recibieron disparos en la parte superior del cuerpo y se encuentran en estado crítico, mientras que el resto están estables".

El incidente se produjo este sábado hacia las 21.30 hora local (19.30 GMT), cuando los atacantes irrumpieron en un bar del municipio del distrito de West Rand, cerca de Johannesburgo, y abrieron fuego contra los clientes que estaban bebiendo fuera y dentro del local.

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Los presuntos autores iban armados con fusiles AK-47 y pistolas y "registraron a algunos clientes y les quitaron los teléfonos móviles antes de huir del lugar en dos vehículos motorizados no identificados", precisó en otro comunicado la Policía.

Los servicios de emergencia declararon muertas en el lugar de los hechos a las 17 víctimas mortales reportadas inicialmente, incluyendo 13 hombres y cuatro mujeres, mientras que quince heridos fueron trasladados a centros médicos (incluyendo el que finalmente falleció).

Después del incidente, durante el que también dos vehículos fueron incendiados, la Policía lanzó una investigación para esclarecer los hechos y una búsqueda para rastrear a ocho hombres sospechosos.

Tras la nueva muerte registrada, se han elevado a 18 los cargos por asesinato e intento de asesinato, junto a otros dos por daños maliciosos a la propiedad y robo a mano armada.

Los hechos ocurrieron horas antes de que diez personas murieran en otro tiroteo desatado en la noche del sábado al domingo en un local de ocio en el barrio de Lwandle, en la localidad de Strand, situada en el aérea metropolitana de Ciudad del Cabo (suroeste).

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La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales. EFE